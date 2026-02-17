 Pedro Pascal y Luke Evans: Captados de la Mano Juntos
Pedro Pascal captado de la mano del exnovio del actor Luke Evans

Pedro Pascal, uno de los actores más populares del momento, ha sido fotografiado este fin de semana paseando por Nueva York en actitud cercana junto a Rafa Olarra.

Pedro Pascal, Redes sociales
Pedro Pascal / FOTO: Redes sociales

Pedro Pascal sorprendió este fin de semana al ser fotografiado paseando por las calles del Lower East Side en Nueva York, en compañía cercana del exfutbolista chileno Rafael Olarra. 

Ambos, captados por paparazzi durante un paseo que rápidamente generó comentarios, mostraron una actitud relajada mientras recorrían la ciudad antes de disfrutar de un almuerzo.

La reaparición pública de Pedro Pascal, en pleno auge mediático, no pasó desapercibida. En las imágenes difundidas, se observa al actor y a Olarra caminando juntos y del brazo, mientras disfrutan de un recorrido turístico por una de las zonas más vibrantes de Manhattan. 

La vestimenta invernal fue protagonista: Pedro Pascal apostó por una sudadera con capucha, chaqueta vaquera y un cárdigan grueso, mientras que Olarra eligió abrigo y suéter gris de cuello redondo. La elección del atuendo dejó claro que priorizaron comodidad y calidez frente al clima frío de la ciudad.

Curiosidad sobre su vínculo

Las instantáneas extendieron rápidamente debates e interrogantes en redes sociales y medios, reavivando la curiosidad sobre la vida personal de Pedro Pascal, conocido por su extrema discreción respecto a sus relaciones y privacidad.

La aparente cercanía entre ambos impulsó especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo, aunque ninguno de los dos ha comentado públicamente sobre el motivo del paseo ni sobre su relación.

Rafael Olarra, cuya última relación conocida fue con el actor y cantante Luke Evans, también mantiene un perfil reservado en cuanto a su vida privada.

Olarra y Evans oficializaron su romance en 2019, situándose entonces bajo los reflectores mediáticos, pero la relación terminó en 2021. Desde entonces, el exfutbolista ha mantenido sus asuntos personales lejos de la opinión pública.

El timing de esta aparición resulta especialmente relevante ya que Pedro Pascal atraviesa una etapa de gran éxito en su carrera, con múltiples proyectos en cine y televisión que lo mantienen en el centro de la atención internacional.

Sin embargo, ha sido consistente en mantener un bajo perfil sobre su esfera más íntima, rara vez abordando detalles de su vida amorosa o relaciones personales en entrevistas o redes sociales.

Luke Evans Rafale Olarra - Instagram

