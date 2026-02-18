Anne Burrell: Revelan nuevos detalles sobre su muerte

La trágica muerte de la reconocida chef y estrella de televisión Anne Burrell volvió a ocupar titulares luego de que autoridades de Nueva York confirmaran el hallazgo de una nota en su residencia de Brooklyn, donde fue encontrada sin vida en junio de 2025.
De acuerdo con información policial, un investigador del Departamento de Policía de Nueva York encontró una nota catalogada como "suicida" en el dormitorio principal de la vivienda. También se habrían localizado escritos personales con contenido similar en la misma habitación.
El caso ya había sido investigado previamente por la Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York, que en julio determinó oficialmente que la muerte de la presentadora fue un suicidio causado por intoxicación aguda debido a la combinación de difenhidramina, etanol, cetirizina y anfetamina.
Los últimos momentos
Anne Burrell fue encontrada inconsciente en su casa después de que personal de emergencias respondiera a una llamada solicitando asistencia médica. Los paramédicos intentaron reanimarla, pero no tuvieron éxito y fue declarada muerta en el lugar.
Según reportes, su esposo, Stuart Claxton, la encontró en el piso de la ducha dentro del baño de la vivienda. Autoridades indicaron que también se encontraron pastillas cerca del sitio donde ocurrió el fallecimiento.
El hallazgo de la nota, reportado inicialmente por la revista PEOPLE, añade un nuevo elemento a la investigación ya cerrada oficialmente por las autoridades.
¿Quién era Anne Burrell?
Anne Burrell fue una de las chefs televisivas más reconocidas de Estados Unidos y una figura emblemática del canal Food Network. Nacida en Nueva York, construyó una carrera que combinó la alta cocina con la televisión, convirtiéndose en una personalidad querida por el público gracias a su estilo enérgico, su cabello rubio característico y su pasión por la enseñanza culinaria.
Se formó en el Culinary Institute of America y trabajó en restaurantes de prestigio antes de saltar a la televisión. Su carrera mediática despegó con programas como Secrets of a Restaurant Chef y Worst Cooks in America, donde ayudaba a participantes sin experiencia a aprender técnicas básicas de cocina.
También participó en la franquicia Iron Chef y en diversos especiales gastronómicos, consolidándose como una de las figuras más populares de la televisión culinaria en Estados Unidos durante más de una década.
Más allá de la pantalla, Burrell era conocida por su carácter extrovertido y su compromiso con la educación culinaria. Su estilo directo y humorístico la convirtió en una figura cercana para el público.
La noticia de su fallecimiento causó conmoción entre seguidores, colegas y figuras de la industria gastronómica y televisiva. El contraste entre su imagen pública —alegre y enérgica— y la tragedia de su muerte generó una fuerte reacción en redes sociales, especialmente después de que se difundiera que en su última publicación aparecía sonriendo en una fotografía tomada en Brooklyn.
Un recordatorio sobre la salud mental
La historia de Anne Burrell también ha reavivado conversaciones sobre la salud mental y la importancia de buscar apoyo en momentos de crisis. Especialistas y organizaciones han señalado que hablar abiertamente sobre estos temas puede ayudar a prevenir situaciones similares.
Anne Burrell tenía 55 años y deja un legado importante en la televisión gastronómica, donde su personalidad y talento marcaron a toda una generación de espectadores.