Fátima Bosch ayuda a adulto mayor tras romper su cordón

En medio de un evento público en Ecuador, Fátima Bosch, Miss Universo 2025, dejó de lado el protocolo para brindar ayuda a un adulto mayor que sufrió una caída.
Este espontáneo gesto de auxilio ocurrió durante su recorrido por Ambato y fue captado en video por varios asistentes, quienes compartieron el momento en redes sociales, generando reacciones inmediatas entre los presentes y los usuarios digitales.
Fátima Bosch se encontraba cumpliendo con una nutrida agenda en la ciudad de Ambato, Ecuador, cuando notó la caída de un hombre de la tercera edad.
Sin dudarlo, interrumpió sus actividades oficiales para acudir al lugar donde se encontraba el señor y ofrecerle asistencia. Los videos del acontecimiento muestran a Bosch abriéndose paso entre la multitud y solicitando apoyo.
"¿Me permiten? Por favor", pidió Fátima Bosch mientras se acercaba al adulto mayor, quien permanecía sentado tras la caída en una fuente.
La Miss Universo también solicitó agua y coordinó con otros asistentes la mejor manera de ayudarle a levantarse, priorizando el bienestar del hombre involucrado.
El contexto de la visita a Ecuador
El incidente ocurrió el lunes 16 de febrero, durante uno de los actos públicos programados para Fátima Bosch en su visita a Ambato.
No habían pasado muchas horas desde que la propia Miss Universo protagonizó un desvanecimiento en otro evento en Ecuador, lo que había captado la atención del público. En medio de esta atención mediática, su rápida reacción frente a la emergencia resaltó aún más.
Personas cercanas al lugar rápidamente colaboraron con Fátima Bosch para asistir al adulto mayor, logrando que se reincorporara mientras ella permanecía a su lado.
Tras asegurarse de su recuperación, Bosch continuó con la agenda prevista en el evento.
El gesto de la mexicana fue ampliamente comentado en redes, donde los asistentes compartieron fotos y videos bajo el asombro por su disposición a romper el protocolo para priorizar la atención a un ciudadano. Los usuarios destacaron la humanidad y empatía de la Miss Universo, quienes consideraron acertada su intervención inmediata en una situación de riesgo para una persona mayor.