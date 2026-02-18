 Sergio Mayer causa revuelo en la casa de los famosos
Farándula

Sergio Mayer desata caos al entrar a La Casa de los Famosos 6

El actor y cantante mexicano puso en pausa su trabajo como Diputado para ingresar al reality: "Vinimos a hacer un infierno", señaló.

Sergio Mayer, Instagram
Sergio Mayer / FOTO: Instagram

Sergio Mayer deja temporalmente la Cámara de Diputados para sumarse como invitado sorpresa en la sexta edición de La Casa de los Famosos, el reality de Telemundo que estrenó su nueva temporada anoche.

El reconocido actor y exintegrante de Solo para mujeres hizo su aparición en el set de forma inesperada, vestido en tonos oscuros y con gafas de sol.

Sin previo aviso por parte de la producción, fue presentado por la cuenta oficial del programa como un concursante dispuesto a generar impacto: 

"Estrategia, carácter y cero miedo al conflicto... Sergio Mayer llega sin rodeos".

Durante el estreno, Sergio Mayer reafirmó su perfil polémico en este tipo de realities y lanzó una frase que ya es tendencia: 

"Vinimos a hacer un infierno en la nueva Casa de los Famosos". Así, hizo referencia a su destacada actuación en la versión mexicana del formato, donde se ganó fama como estratega.

Mientras ocupaba una curul como diputado federal por Morena, Sergio Mayer Bretón obtuvo una licencia por tiempo indefinido para dejar su puesto y poder participar en el reality.

Según el boletín 3246 de la Cámara, el pleno aprobó su solicitud mediante votación económica: "El Pleno aprobó la licencia por tiempo indefinido solicitada por el diputado Sergio Mayer Bretón (Morena-Cuarta Circunscripción), a partir de este martes 17 de febrero".

El periodo legislativo de Mayer finaliza el 31 de agosto de 2027. Su lugar en San Lázaro lo cubrirá su suplente, el diputado Luis Morales Flores, de acuerdo con los registros oficiales del Sistema de Información Legislativa.

Foto embed
Sergio Mayer diputado - Instagram

De la política al espectáculo

En los años más recientes, Sergio Mayer se enfocó en su faceta política. Sin embargo, continúa siendo una figura reconocida dentro del entretenimiento en México gracias a su participación clave en proyectos musicales, teatrales y televisivos.

Tras su éxito con Garibaldi, ganó notoriedad con los espectáculos Solo para mujeres. Además, su filmografía incluye trabajos en producciones como La fea más bella, Vecinos y Puras mentiras, así como la cinta ¡Qué huevos, Sofía! de Carlos Santos. También ha incursionado como productor.

Su paso más reciente en realities fue como integrante del ‘Team Infierno’ en la primera edición mexicana de La Casa de los Famosos. Dentro del certamen se destacó como estratega, impulsando a su equipo hasta la final, donde Wendy Guevara resultó ganadora.

Participantes confirmados en La Casa de los Famosos 6

Además de la llegada de Mayer, la sexta temporada del reality reúne a reconocidas figuras del espectáculo mexicano e internacional. El elenco confirmado hasta ahora incluye:

  • Laura Zapata
  • Josh Martínez
  • Laura G
  • Fabio Agostini
  • Zoe Bayona
  • Julia Argüelles
  • Stefano Piccioni
  • Celinee Sanos
  • Kenny Rodríguez
  • Caeli
  • Kunno
  • Vanessa Arias
  • Yoridan Martínez
  • Lupita Jones
  • Jailyne Ojeda Kenzo
  • Curvy Zelma
  • El Divo
  • Horacio Panchieri
  • Oriana Marzoli
  • Sergio Mayer

La expectativa crece en torno a la nueva dinámica del show con la presencia de Mayer, quien llega con la experiencia y la estrategia que lo han caracterizado tanto en sus proyectos mediáticos como en la política.

Emisoras  Escúchanos