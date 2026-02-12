Héctor Sandarti regresa a Telemundo en 'La Casa de los Famosos'

El universo de los realities vivió un giro inesperado: Héctor Sandarti regresa a La Casa de los Famosos de Telemundo, pero en esta ocasión no lo hará como conductor sino como habitante.
Esta noticia, confirmada de forma exclusiva por la periodista Flor Rubio, sacudió a la audiencia y puso sobre la mesa el impacto de este cambio en una de las producciones más seguidas de la televisión hispana.
La sorpresiva transición de Héctos Sandarti, de conductor principal en la primera temporada a participante dentro de la famosa casa, marca un antes y un después en el formato.
Según Rubio, el guatemalteco apuesta todo en una estrategia para reposicionarse ante la audiencia al experimentar de primera mano el encierro y los retos del reality.
Esta movida tiene como objetivo capitalizar la oportunidad de volver a figurar en el centro de atención, considerando que "esa puerta le conviene" profesionalmente.
Muchos lo reconocen como una figura carismática y amable, pero Flor Rubio advirtió que Héctor Sandarti también tiene un carácter fuerte.
Este rasgo podría desencadenar tensiones dentro de la convivencia, especialmente ahora que el encierro se extiende durante cuatro meses y medio, el periodo más largo hasta la fecha.
El desafío de adaptarse a recibir órdenes en lugar de darlas genera expectativas y preguntas entre los seguidores del programa sobre su desempeño en esta nueva etapa.
Más detalles
¡La Casa de los Famosos de Telemundo está de regreso! Luego de la edición All-Stars, en la que participaron artistas como el actor Alfredo Adame, la conductora Laura Bozzo y la modelo Aleska Génesis, llega una nueva temporada del reality show.
Dado que el programa de televisión tiene fijada su fecha de estreno para mediados de febrero, los organizadores han comenzado a revelar la lista de participantes de La Casa de los Famosos 2026 de manera gradual.
Jimena Gállego —quien regresa como una de las presentadoras— afirmó que la nueva edición del reality show será una de las más grandes que se han visto hasta ahora. Ellos son los participantes confirmados:
- Lupita Jones
- Kunno
- Jailyne Ojeda Ochoa
- Laura Zapata
- Yina Calderón
- Caeli
- Kenny Rodríguez
La Casa de los Famosos 2026 tiene previsto su estreno el próximo martes 17 de febrero. El programa arrancará a las 7:00 de la noche. Las galas se transmitirán a través de Telemundo, cadena de televisión estadounidense, y la plataforma Peacock.