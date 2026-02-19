 Arturo Castro: Seguridad y Realidad de los Guatemaltecos
Farándula

Arturo Castro habla sobre la seguridad en Guatemala y la realidad que viven los guatemaltecos

Desde Hollywood, el actor guatemalteco platicó con CNN en Español sobre la Guatemala con la que él sueña, ahora que el régimen de excepción expiró este lunes.

Compartir:
Arturo Castro, Instagram
Arturo Castro / FOTO: Instagram

El reconocido actor guatemalteco Arturo Castro, quien ha logrado consolidar una exitosa carrera internacional en producciones como Narcos, Broad City y diversas películas de Hollywood, se pronunció recientemente sobre la situación de seguridad en Guatemala, generando conversación entre sus seguidores y la opinión pública.

Durante su intervención, Arturo Castro abordó un tema que afecta directamente la vida cotidiana de millones de guatemaltecos: la percepción de inseguridad y los desafíos estructurales que enfrenta el país.

Su mensaje reflejó una preocupación genuina por la realidad nacional, pero también una visión más amplia sobre el impacto que esta situación tiene en la forma en que los ciudadanos viven, se desarrollan y se proyectan hacia el futuro.

Guatemala ha enfrentado durante años retos complejos relacionados con la seguridad pública, incluyendo violencia, crimen organizado y crisis en el sistema penitenciario.

Estos problemas han derivado incluso en medidas excepcionales por parte del Estado, como estados de sitio y operativos especiales para combatir estructuras criminales.

En este contexto, las palabras de Arturo Castro adquieren relevancia, especialmente considerando su posición como figura pública internacional que mantiene una fuerte conexión con su país de origen.

El actor ha destacado en diversas ocasiones su compromiso con Guatemala y su interés en contribuir al desarrollo social, incluso participando en proyectos educativos y apoyando iniciativas locales.

Celebró su boda en Guatemala

El actor guatemalteco Arturo Castro y la cineasta Lauren Hoover celebraron su matrimonio el domingo 8 de febrero con una emotiva boda en las históricas ruinas del Convento de Santa Clara en Antigua Guatemala, rodeados de familiares, amigos y figuras del espectáculo.

La ceremonia destacó por su ambiente cálido y festivo, uniendo la arquitectura colonial de la ciudad con la presencia de seres queridos. 

Entre los momentos más especiales estuvo la participación musical de la reconocida artista Gaby Moreno, quien ofreció un espectáculo íntimo para los recién casados y sus invitados, complementando la velada junto a mariachis y una atmósfera llena de alegría.

Foto embed
Boda Arturo Castro - Instagram

Arturo Castro, quien reside actualmente en Estados Unidos, goza de una destacada trayectoria en la industria del entretenimiento. Ha sido parte del elenco en producciones notables como "Mr. Corman" de Apple, la exitosa serie "Narcos" y las cinco temporadas de "Broad City" en Comedy Central. Además de actuar, Castro protagonizó su propio proyecto de comedia, "Alternatino", recibiendo elogios tanto del público como de la crítica especializada.

El actor también ha incursionado en el cine, con apariciones en la versión live action de "La dama y el vagabundo" de Disney y recientemente como parte del elenco en "The Menu", película dirigida por Mark Mylod y protagonizada por Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy y Nicholas Hoult.

En Portada

Eurodiputados exploran la situación política y democrática en Guatemalat
Nacionales

Eurodiputados exploran la situación política y democrática en Guatemala

11:22 AM, Feb 19
Caso Vinícius: Real Madrid aporta a UEFA todas las pruebast
Deportes

Caso Vinícius: Real Madrid aporta a UEFA todas las pruebas

09:54 AM, Feb 19
Serrano Elías: Se ha hecho justicia tras anulación de órdenes de capturat
Nacionales

Serrano Elías: "Se ha hecho justicia" tras anulación de órdenes de captura

09:17 AM, Feb 19
Video muestra cómo conductor recibe a balazos a hombres que intentaban asaltarlot
Viral

Video muestra cómo conductor recibe a balazos a hombres que intentaban asaltarlo

08:45 AM, Feb 19

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialPNCSeguridadSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos