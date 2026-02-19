 Halle Berry a los 59: Tendencia sin pantalones y contra el edadismo
Farándula

Halle Berry a los 59: impone tendencia sin pantalones y alza la voz contra el edadismo

La actriz Halle Berry deslumbró a sus 9.3 millones de seguidores con un atuendo poco usual desatando decenas de halagos.

Compartir:
Halle Berry,
Halle Berry / FOTO:

Halle Berry sorprendió a sus millones de seguidores al unirse a la tendencia "sin pantalón", luciendo un suéter rojo con estampado de corazón y tacones negros.

La estrella de Hollywood, con 59 años, demostró su confianza y estilo único en una reciente publicación en redes sociales.

Sus seguidores recibieron con entusiasmo la imagen, en la que Halle Berry aparece enviando besos a la cámara y llevando gafas de sol, además de lucir un peinado informal.

Halle Berry aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo de sus fanáticos a la película Crime 101, donde comparte créditos con Chris Hemsworth y Mark Ruffalo.

"¿Es un crimen tener 9.2M de San Valentín? ¡Entonces soy culpable!¡Gracias por el ❤️ y apoyar a @crime101film este fin de semana!", escribió.

En entrevista con The Cut, Berry habló acerca de su personaje Sharon Coombs en esta cinta, cuya trama se centra en el encuentro entre un ladrón y una agente de seguros mientras un investigador está tras sus pasos.

Foto embed
Halle Berry - Instagram

El edadismo en Hollywood 

Más allá de la trama policial, Halle Berry actriz destacó que la película aborda el tema del edadismo y cómo las mujeres suelen ser excluidas a medida que envejecen.

"El personaje me resonó profundamente. Llegas a una edad en la que te sientes marginada y devaluada. Lo sientes en el trabajo y en la sociedad", afirmó Berry. Añadió con determinación:

 "No voy a permitir que me borren. Voy a hablar más alto que nunca", destacando el desafío que implica el edadismo en la industria del entretenimiento.

Halle Berry no deja nada a la imaginación en vestido transparente sin ropa interior

La actriz protagonizó una sensual sesión de fotos para promocionar su nueva cinta, “Crime101”, que estará en cines el 13 de febrero.

Además de su carrera como actriz, Halle Berry lidera Raspin, una plataforma enfocada en la salud integral de la mujer. Este proyecto, lanzado en 2020, nació como un espacio de orientación sobre menopausia y perimenopausia, pero ha evolucionado para centrarse en la salud y longevidad femeninas.

"Tengo casi 60 años. Luchar por la salud de las mujeres se siente como una causa formidable para mi segundo acto", remarcó Berry sobre su compromiso social.

Berry enfatizó la importancia de romper estigmas en torno a la menopausia y hablar abiertamente sobre el tema. "Solo nosotras, las mujeres, podemos desestigmatizar esto hablando de ello, haciéndolo aceptable, hablando con maridos, parejas, hijos y compañeros de trabajo", señaló.

En Portada

Eurodiputados exploran la situación política y democrática en Guatemalat
Nacionales

Eurodiputados exploran la situación política y democrática en Guatemala

11:22 AM, Feb 19
Caso Vinícius: Real Madrid aporta a UEFA todas las pruebast
Deportes

Caso Vinícius: Real Madrid aporta a UEFA todas las pruebas

09:54 AM, Feb 19
Serrano Elías: Se ha hecho justicia tras anulación de órdenes de capturat
Nacionales

Serrano Elías: "Se ha hecho justicia" tras anulación de órdenes de captura

09:17 AM, Feb 19
Video muestra cómo conductor recibe a balazos a hombres que intentaban asaltarlot
Viral

Video muestra cómo conductor recibe a balazos a hombres que intentaban asaltarlo

08:45 AM, Feb 19

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialPNCSeguridadSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos