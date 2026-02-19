Halle Berry a los 59: Tendencia sin pantalones y contra el edadismo

Halle Berry sorprendió a sus millones de seguidores al unirse a la tendencia "sin pantalón", luciendo un suéter rojo con estampado de corazón y tacones negros.
La estrella de Hollywood, con 59 años, demostró su confianza y estilo único en una reciente publicación en redes sociales.
Sus seguidores recibieron con entusiasmo la imagen, en la que Halle Berry aparece enviando besos a la cámara y llevando gafas de sol, además de lucir un peinado informal.
Halle Berry aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo de sus fanáticos a la película Crime 101, donde comparte créditos con Chris Hemsworth y Mark Ruffalo.
"¿Es un crimen tener 9.2M de San Valentín? ¡Entonces soy culpable!¡Gracias por el ❤️ y apoyar a @crime101film este fin de semana!", escribió.
En entrevista con The Cut, Berry habló acerca de su personaje Sharon Coombs en esta cinta, cuya trama se centra en el encuentro entre un ladrón y una agente de seguros mientras un investigador está tras sus pasos.
El edadismo en Hollywood
Más allá de la trama policial, Halle Berry actriz destacó que la película aborda el tema del edadismo y cómo las mujeres suelen ser excluidas a medida que envejecen.
"El personaje me resonó profundamente. Llegas a una edad en la que te sientes marginada y devaluada. Lo sientes en el trabajo y en la sociedad", afirmó Berry. Añadió con determinación:
"No voy a permitir que me borren. Voy a hablar más alto que nunca", destacando el desafío que implica el edadismo en la industria del entretenimiento.
Además de su carrera como actriz, Halle Berry lidera Raspin, una plataforma enfocada en la salud integral de la mujer. Este proyecto, lanzado en 2020, nació como un espacio de orientación sobre menopausia y perimenopausia, pero ha evolucionado para centrarse en la salud y longevidad femeninas.
"Tengo casi 60 años. Luchar por la salud de las mujeres se siente como una causa formidable para mi segundo acto", remarcó Berry sobre su compromiso social.
Berry enfatizó la importancia de romper estigmas en torno a la menopausia y hablar abiertamente sobre el tema. "Solo nosotras, las mujeres, podemos desestigmatizar esto hablando de ello, haciéndolo aceptable, hablando con maridos, parejas, hijos y compañeros de trabajo", señaló.