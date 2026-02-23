Imágenes filtradas: Ninel Conde electrocutándose en Carnaval

Ninel Conde vivió un inesperado incidente durante su participación en el Carnaval de Mérida al recibir una descarga eléctrica mientras desfilaba sobre un carro alegórico ante la multitud asistente.
El acontecimiento se registró en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, mostrando el momento exacto en que la artista hizo contacto con un cable colgante sobre la calle, lo que provocó la descarga.
En las imágenes, se observa a la cantante y actriz saludando con entusiasmo al público desde lo alto del carro, cuando de repente un cable rozó su cabeza y causó que reaccionara de manera inmediata.
Pese al susto, Ninel Conde logró mantener la compostura y continuó avanzando por la ruta del desfile sin perder el ánimo.
Minutos más tarde, la propia Ninel compartió en redes sociales un video mencionando lo sucedido. La artista tomó con humor el accidente, bromeó sobre lo ocurrido y aseguró que fue la más "electrificada" de todo el desfile. Además, señaló que ese no fue el único percance del día, pero que en ningún momento pensó en abandonar el evento.
El hecho solo quedó en un sobresalto menor, pues la cantante continuó con su participación y luego confirmó en redes sociales que se encontraba en perfecto estado de salud y que no hubo consecuencias graves.
Otro contratiempo antes del incidente eléctrico
Antes de recibir la descarga, Ninel Conde ya había vivido otro inconveniente durante el mismo recorrido.
La correa de uno de sus zapatos de tacón se rompió repentinamente mientras saludaba a los asistentes desde el carro alegórico. Este detalle fue captado por personas que presenciaron la escena y rápidamente se difundió también en redes.
En lugar de detenerse o mostrar incomodidad, Ninel Conde optó por quitarse los tacones y seguir adelante en el desfile, lo que fue muy comentado por quienes observaban. Su actitud relajada y su buen humor ante las dificultades fueron destacados por los usuarios en internet, quienes celebraron que siguiera compartiendo con sus seguidores a pesar de los incidentes.
Las imágenes y videos que circularon en plataformas digitales mostraron tanto el momento del incidente eléctrico como la forma en que la cantante resolvió el problema con sus zapatos.
Los comentarios coincidieron en reconocer su profesionalismo y la capacidad de sobreponerse a los percances sin perder la alegría que caracteriza su participación en espectáculos públicos.