Met Gala 2026: Descubre el Dress Code Revelado

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York presentó oficialmente el código de vestimenta de la Met Gala 2026, revelando el esperado tema ‘Fashion Is Art’, que busca derribar los límites entre el diseño de moda y las bellas artes.
Con este anuncio, el evento reafirma su estatus como la cita más relevante del mundo de la moda, atrayendo la atención internacional y marcando la pauta del calendario global.
La gala se celebrará el 4 de mayo en las instalaciones del Met, y ya confirmó la participación de figuras de primer nivel.
Entre las copresidentas destacan la cantante Beyoncé, la actriz Nicole Kidman, la tenista Venus Williams y la influyente editora de Vogue, Anna Wintour. Ellas encabezarán una velada que promete enfocarse en la creatividad y la innovación.
Este año la consigna para los invitados es clara: vestir la moda como arte. El dress code del Met Gala "Fashion Is Art" desafía a los asistentes a dejar atrás la elegancia convencional y apostar por estilos conceptuales, prendas escultóricas y propuestas experimentales cercanas al arte de museo.
La idea básicamente es utilizar el cuerpo y la vestimenta como una expresión artística que conecte con las formas de arte que existen: la moda, la pintura, escultura y diseño, las cuales tienen más de 5,000 años de historia.
¿Cómo deberían ir vestidos los invitados?
Gracias a este dress code, se espera que los looks vayan mucho más allá que en años anteriores, pues las celebridades podrían apostar por:
- Vestidos o trajes con formas artísticas o abstractas.
- Diseños inspirados en cuadros, esculturas o corrientes artísticas.
- Materiales poco convencionales que transformen el cuerpo en un lienzo.
- Siluetas dramáticas que cuenten una historia visual.
La Met Gala 2026 se consolida como una plataforma para explorar y celebrar la fusión del arte y el diseño, llevando la creatividad a un nuevo nivel en la moda internacional.
La organización del Met Gala fortaleció su equipo anfitrión al sumar talentos de diversos ámbitos. El diseñador Anthony Vaccarello y la cineasta Zoë Kravitz liderarán un comité especial en el que participan figuras como Sabrina Carpenter, Teyana Taylor, Lena Dunham y la bailarina Misty Copeland.
Además, este año se integran nombres destacados, incluyendo a la actriz Angela Bassett y la atleta paralímpica Aimee Mullins.
Esta lista ampliada refuerza la intención de la gala de vincular la moda con otras expresiones artísticas y disciplinas, ofreciendo una perspectiva diversa en cada aspecto del evento.