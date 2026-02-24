Alfredo Adame confiesa su intimidad con Laura Bozzo en TV

Alfredo Adame volvió a acaparar titulares al revelar que, tras años de disputa mediática con Laura Bozzo, ambos habrían tenido un encuentro íntimo que nadie sospechaba. Lo anterior sorprendió aún más, ya que entre ellos había una enemistad que los caracterizó en los últimos años.
En una reciente entrevista retomada por diversos medios, el polémico presentador habló sobre su trayectoria y los conflictos que ha protagonizado en el mundo del espectáculo. Adame, conocido por no tener filtros al expresar su opinión, sorprendió al afirmar que su relación con Bozzo no fue únicamente de confrontación, sino que incluyó un momento íntimo que, según él, selló una especie de reconciliación entre ambos.
"Con Laura Bozzo sí (haría las paces), hasta tuvimos intimidad", declaró durante la conversación. La revelación tomó por sorpresa a los seguidores de ambos conductores, quienes durante años fueron testigos de un conflicto mediático que escaló más allá de las cámaras.
La enemistad, que comenzó alrededor de 2018 y se intensificó con comentarios públicos y enfrentamientos en distintos programas, incluyó incluso menciones legales que llevaron su disputa a instancias formales. Según relató Adame, las diferencias con Bozzo surgieron por temas personales y profesionales que los colocaron como adversarios en entrevistas y proyectos televisivos.
Más de las declaraciones de Alfredo Adame
Sin embargo, con el paso del tiempo y tras coincidir en proyectos como el reality La Casa de los Famosos All-Stars, donde ambos participaron y tuvieron la oportunidad de interactuar nuevamente, las tensiones se habrían suavizado. Laura Bozzo, por su parte, se ha mantenido en un perfil más bajo en cuanto a declaraciones recientes.
Sin embargo, en el pasado, Bozzo compartió en diversos medios que su historia con Adame fue compleja y que existía una dinámica de atracción y rechazo entre ellos.
Aunque estas declaraciones no confirman directamente lo dicho por Adame, aportan contexto a una relación pública marcada por altibajos y revelaciones inesperadas.