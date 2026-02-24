 Trágica muerte de ex participante de La Voz Kids
Farándula

Muere exparticipante de La Voz Kids a los 19 años, tras ser atropellada

La muerte de la exconcursante de La Voz Kids Colombia, ha causado conmoción en el país luego de que la joven falleciera tras ser arrollada por un vehículo.

Compartir:
La Voz Kids, La Voz Kids
La Voz Kids / FOTO: La Voz Kids

Una profunda conmoción sacude Colombia tras confirmarse la muerte de Nicole Valeria Vargas Gómez, exconcursante de La Voz Kids Colombia. La joven falleció en un accidente de tránsito cuando fue arrollada por un vehículo fantasma que se dio a la fuga, según reportes oficiales y medios locales.

El hecho fatal ocurrió alrededor de las 8:30 p. m. en la vía Circasia-Armenia, en el sector conocido como El Solar, una zona con alta actividad de restaurantes y tránsito en el departamento de Quindío.  La joven de 19 años y un hombre identificado como William Andrés Paipa, de 40 años, fueron embestidos mientras intentaban cruzar la calzada, impactados por un automóvil que no se detuvo tras el choque.

Imágenes difundidas en redes y grabaciones de cámaras de seguridad muestran cómo las víctimas fueron lanzadas varios metros tras el impacto, quedando sobre la vía y expuestas al riesgo de ser atropelladas nuevamente por otros vehículos que transitaban el sector.  Las autoridades confirmaron que ambos fallecieron en el lugar antes de que cualquier tipo de asistencia pudiera llegar.

La Policía de Carreteras del Quindío y la Gobernación han iniciado una investigación para identificar el vehículo implicado. Además, buscarán al conductor responsable del siniestro, que hasta el momento se encuentra prófugo y es buscado activamente por las autoridades competentes.

Más de la exparticipante de La Voz Kids

Nicole no solo era recordada por su paso por el popular concurso de canto La Voz Kids Colombia, donde destacó por su talento desde temprana edad, sino también por su vida académica y profesional. La joven cursaba el quinto semestre de Administración de Negocios en la Universidad del Quindío, institución que manifestó su pesar y extendió condolencias a la familia, resaltando su compromiso con la formación académica y la vida cultural de la universidad.

Lujos, un altar y medicamentos: Así quedó por dentro la cabaña donde se encontraba El Mencho

Así era por dentro la cabaña donde se ocultaba “El Mencho”: un refugio con lujos, objetos religiosos y medicamentos.

Además de sus estudios, Vargas trabajaba como impulsadora de una marca y participaba activamente en eventos musicales.

En Portada

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSuper BowlEE.UU.SeguridadReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos