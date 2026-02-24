Trágica muerte de ex participante de La Voz Kids

Una profunda conmoción sacude Colombia tras confirmarse la muerte de Nicole Valeria Vargas Gómez, exconcursante de La Voz Kids Colombia. La joven falleció en un accidente de tránsito cuando fue arrollada por un vehículo fantasma que se dio a la fuga, según reportes oficiales y medios locales.
El hecho fatal ocurrió alrededor de las 8:30 p. m. en la vía Circasia-Armenia, en el sector conocido como El Solar, una zona con alta actividad de restaurantes y tránsito en el departamento de Quindío. La joven de 19 años y un hombre identificado como William Andrés Paipa, de 40 años, fueron embestidos mientras intentaban cruzar la calzada, impactados por un automóvil que no se detuvo tras el choque.
Imágenes difundidas en redes y grabaciones de cámaras de seguridad muestran cómo las víctimas fueron lanzadas varios metros tras el impacto, quedando sobre la vía y expuestas al riesgo de ser atropelladas nuevamente por otros vehículos que transitaban el sector. Las autoridades confirmaron que ambos fallecieron en el lugar antes de que cualquier tipo de asistencia pudiera llegar.
La Policía de Carreteras del Quindío y la Gobernación han iniciado una investigación para identificar el vehículo implicado. Además, buscarán al conductor responsable del siniestro, que hasta el momento se encuentra prófugo y es buscado activamente por las autoridades competentes.
Más de la exparticipante de La Voz Kids
Nicole no solo era recordada por su paso por el popular concurso de canto La Voz Kids Colombia, donde destacó por su talento desde temprana edad, sino también por su vida académica y profesional. La joven cursaba el quinto semestre de Administración de Negocios en la Universidad del Quindío, institución que manifestó su pesar y extendió condolencias a la familia, resaltando su compromiso con la formación académica y la vida cultural de la universidad.
Además de sus estudios, Vargas trabajaba como impulsadora de una marca y participaba activamente en eventos musicales.