Cazzu Responde a Rauw Alejandro y su Canción sobre Nodal

Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, expresó públicamente su profundo malestar y disgusto ante la reciente colaboración musical entre los artistas puertorriqueños Rauw Alejandro y Jhay Cortez.
La controversia surgió a raíz de una frase específica incluida en el tema, que hace referencia directa a su expareja y padre de su hija Inti, el cantante de regional mexicano Christian Nodal.
Este incidente ha desatado una ola de reacciones en redes sociales y entre los seguidores de los involucrados.
El detonante de la polémica fue la canción titulada "Rosita", una producción de Tainy, que en una de sus estrofas contiene la línea: "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal".
Esta mención, que alude a la relación pasada de Cazzu con Nodal, provocó una inmediata y contundente respuesta por parte de la intérprete de "Con otra".
Tras escuchar la controvertida letra, Cazzu tomó la decisión de dejar de seguir en la red social X (anteriormente Twitter) tanto a Jhay Cortez como a Rauw Alejandro.
Este gesto fue el inicio de una serie de indirectas que la artista argentina compartió en su perfil, dejando clara su postura frente a la situación.
La tensión escaló cuando los propios artistas involucrados también se pronunciaron en X. Rauw Alejandro, por su parte, publicó un mensaje reflexivo sobre la industria musical actual.
Sus palabras
Mediante su cuenta de Substack, Cazzu fue clara en poner límites sobre lo ocurrido y decidió llamar a los cantantes y productor como "La legendaria camaradería entre varones".
Esto haciendo referencia al pacto patriarcal que existe en la industria musical.
"En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo, los carcome. Pocas veces se atreven a decirse verdades entre ellos o siquiera a ellos mismos y por eso, algunos no se creen ni el propio latido del corazón", menciona Cazzu en su Substack.
Aunque la parte fue cantada por Jhayco, Rauw Alejandro no dudó en postear en sus redes sociales que "El chisme vende más que el arte" y la cantante no dudó en llamarlo "tibio" por aprobar lo que se escucha en la canción.
"‘El chisme vende más que el arte’ twittea uno, como si copiara y pegara el primer pensamiento que tuve. Lo dice como si no fuese exactamente lo que hicieron y como si él no fuese parte, se percibe outsider. No lo dijo él, por eso es inocente. He aquí el primero de los efectos de la camaradería masculina ‘voy a pararme a tu lado y a observarte cometer el crimen sin decir nada, total no será mi crimen’. La tibieza, un gran enemigo del bien", sentenció.