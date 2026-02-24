Muere alumno de la primera generación de La Academia

La muerte del cantante Héctor Zamorano, recordado por ser el primer eliminado de La Academia, conmocionó a seguidores del reality musical mexicano. La noticia fue confirmada este martes, aunque hasta el momento no se han revelado las causas oficiales del fallecimiento.
Familiares y autoridades aún no han emitido comunicados, por lo que se desconoce qué circunstancias rodean su deceso a los 45 años. Zamorano fue parte de la primera generación de La Academia, el popular reality de talentos transmitido por TV Azteca que debutó en 2002 y se convirtió rápidamente en uno de los programas más vistos de la televisión mexicana.
Aunque su paso por La Academia fue breve, al quedar registrado como el primer participante eliminado de esa temporada, su participación marcó el inicio de su trayectoria en el mundo del espectáculo. Fue nominado junto a otros concursantes como Laura Caro y Wendolee Ayala, y su salida temprana no lo detuvo en su búsqueda musical.
Tras su salida del reality, Zamorano logró lanzar su álbum debut un año después, un logro significativo considerando que muchos participantes del programa no consiguieron concretar una carrera musical tras su salida. Durante los años siguientes, combinó presentaciones en vivo con trabajos en locución, sin lograr una consolidación estable en la industria.
Más del fallecimiento del ex alumno de La Academia
En los últimos años, el cantante hizo pública su batalla con la depresión, tema que abordó abiertamente en sus redes sociales. En 2024 compartió mensajes preocupantes con sus seguidores, expresando abiertamente su estado emocional y el desafío que enfrentaba día a día.
Entre sus publicaciones destacaron frases como: "Cada día es una pesadilla de la que me despierto cuando duermo" y "lo único que tenemos seguro es el ahora y la muerte", lo que generó preocupación en su audiencia.
Artistas como Wendolee Ayala y Myriam Montemayor promovieron redes de apoyo para él, pero en los últimos años Zamorano se mantuvo alejado del foco público. Su última publicación en Instagram fue una imagen promocional de su primer álbum, acompañada de una reflexión sobre su amor por el canto.