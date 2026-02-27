Fotos de Stephen Hawking en Bikini: Caso Epstein Revelado

Imágenes inéditas de los archivos de Jeffrey Epstein muestran a Stephen Hawking disfrutando de una conferencia científica rodeado de dos mujeres en bikini, generando nueva atención sobre las circunstancias de un evento realizado en 2006.
En la fotografía, el distinguido físico teórico de Cambridge sonríe ampliamente y sostiene un llamativo cóctel, acompañado por dos mujeres ataviadas con traje de baño, mientras comparten un momento relajado bajo el intenso sol del Caribe.
La instantánea corresponde a un simposio sobre cosmología cuántica celebrado en el Ritz-Carlton de St. Thomas, en las Islas Vírgenes, una cumbre financiada por Epstein apenas cinco meses antes de que enfrentara sus primeros cargos relacionados con la solicitud de prostitución.
Stephen Hawking fue uno de los 21 científicos de renombre invitados al encuentro titulado "La energía del espacio vacío que no es cero", donde los asistentes también tuvieron acceso a la exclusiva isla privada de Epstein.
El contexto de la reunión ha sido tema de discusión después de la publicación de una colección extensa de documentos y material visual por parte del Departamento de Justicia, en el marco de la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein.
El nombre de Stephen Hawking apareció previamente en investigaciones tras la denuncia de Virginia Giuffre, quien involucró al físico en supuestos acontecimientos ilícitos vinculados a Epstein.
Epstein negó con firmeza cualquier acusación al respecto y, según documentos judiciales, instruyó a su socia Ghislaine Maxwell para que ofreciera incentivos económicos a personas cercanas a Giuffre en busca de testimonios que refutaran las denuncias.
Vocero descarta insinuaciones
Un portavoz de la familia de Stephen Hawking recalcó que cualquier insinuación sobre conducta inapropiada es infundada y completamente descabellada.
El comunicado subraya la trayectoria del científico, marcada por contribuciones históricas a la física y por haber sido la persona con mayor longevidad diagnosticada con enfermedad de la neurona motora, que lo mantenía en silla de ruedas, dependiente de un respirador y cuidados médicos constantes.
Documentos revelan que el nombre de Stephen Hawking aparece en al menos 250 menciones dentro de los archivos de Epstein, aunque sin señalar en ningún momento una conducta indebida por parte del físico británico.
Durante el simposio, Stephen Hawking participó con una ponencia sobre física y disfrutó de varias actividades recreativas. Entre ellas, destaca un recorrido submarino por el entorno de Little Saint James, la isla privada de Epstein, en un barco modificado especialmente para el científico, quien nunca antes había experimentado sumergirse bajo el agua debido a su condición física.
Imágenes previas ya mostraban a Hawking compartiendo en una barbacoa junto al mar, lo que coincide con el espíritu relajado de la conferencia científica, donde ciencia y esparcimiento se unieron en un ambiente poco convencional.