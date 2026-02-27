 Fotos Impactantes del Expríncipe Andrés con un Bebé
Filtran las perturbadoras fotos del expríncipe Andrés con un bebé que influenciaron en su captura

Estas fotografías vuelven a poner el foco en la vida privada y en el comportamiento del hijo de la reina Isabel II. Su detención marca un hito en la historia de la realeza británica.

Unas imágenes inéditas de Andrés Mountbatten-Windsor, ex príncipe de Inglaterra y hermano del rey Carlos III, han generado gran revuelo tras darse a conocer en medio de investigaciones vinculadas a uno de los escándalos más delicados de la Familia Real británica.

Las fotografías, que circularon esta semana publicadas por TMZ, muestran a Andrés jugando con un niño pequeño y una peculiar pelota con forma de pezón, justo cuando enfrenta serias acusaciones relacionadas con el caso Epstein.

La difusión de estas fotos ocurre luego de que Andrés fuera arrestado e interrogado por la policía, acusado de mala conducta en un cargo público por revelar información confidencial cuando era representante del Reino Unido.

A ello se le suma su presunta implicación en el caso Epstein y su amistad con el magnate y depravado sexual norteamericano. De hecho, la investigación sobre el tema sigue en curso y el arresto de los últimos días tendría que ver con ello.

En las imágenes se observa a Andrés en una residencia de Berkshire, compartiendo juegos con el pequeño y la llamativa "pelota pezón", un objeto que, por su naturaleza, ha levantado múltiples interrogantes dada la historia reciente del ex miembro real y sus vínculos con personas señaladas por abuso sexual.

Estos archivos fotográficos, según TMZ, fueron registrados en 2011, cuando el entonces príncipe aún formaba parte activa de la monarquía británica y antes de su expulsión derivada de reiterados escándalos.

Acusaciones

Tras su arresto, el expríncipe Andrés se ha enfrentado a una serie de acusaciones sobre su tiempo como enviado comercial del Reino Unido y su amistad con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Mountbatten-Windsor enfrenta preguntas sobre cómo pudo haber viajado para visitar a Epstein y si pudo haber usado su protección policial como seguridad mientras pasaba tiempo con él.

El expríncipe no ha hecho comentarios sobre las últimas acusaciones. Anteriormente ha negado cualquier irregularidad relacionada con Epstein y ha declarado que nunca presenció ni sospechó de ninguna de las conductas de las que se acusaba al agresor sexual. 

Durante el fin de semana, Gordon Brown, primer ministro británico de 2007 a 2010, exigió que se realizara una investigación policial para averiguar si Mountbatten-Windsor utilizó aviones financiados por los contribuyentes y bases de la Real Fuerza Aérea (RAF, por sus siglas en inglés) para reunirse con Epstein, según The Telegraph.

Brown, que ha asumido un papel destacado a la hora de exigir responsabilidades a los británicos vinculados con Epstein, envió cartas a seis fuerzas policiales sugiriendo que se interrogara a los funcionarios públicos sobre la década de Mountbatten-Windsor como enviado comercial, antes de que se viera obligado a dimitir en 2011.

En las cartas, informadas por The Telegraph, Brown expresó su preocupación de que el entonces duque de York pudiera haber utilizado vuelos fletados de la RAF para trasladarlo a compromisos personales que podrían haber involucrado a Epstein, calificando los viajes como un uso "totalmente inaceptable" del dinero público.

