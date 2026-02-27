Sergio Mayer pierde derechos como congresista tras LCDLF

Tras la suspensión de sus derechos en el partido Morena, Sergio Mayer atraviesa un momento de duda y autocrítica luego de dejar su cargo de diputado federal para ingresar al popular reality show "La Casa de los Famosos" de Telemundo.
El anuncio de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, que suspendió de manera temporal los derechos partidarios de Sergio Mayer, marcó el inicio de un procedimiento interno tras considerar que sus acciones afectan directamente la imagen y los principios éticos del movimiento.
Al interior del reality, el también actor compartió con otras celebridades su sentir sobre las repercusiones de su decisión.
Confesó su arrepentimiento por haber solicitado licencia al Congreso para sumarse a un proyecto televisivo, afirmando:
"En lo personal, haber dejado mi trabajo en el Congreso para venir...". Sus palabras reflejan inquietud por la dirección y tono del programa, donde cuestionó si "la gente no tiene por qué estar tragando basura, porque les estamos dando de tragar basura", diferenciando entre el consumo consciente de contenido y la imposición mediática.
El partido Morena insistió en que la suspensión de derechos es provisional y permanecerá hasta concluir la revisión del caso.
La Comisión destacó el impacto negativo que la decisión de Sergio Mayer tuvo para el partido y advirtió que abandonar una labor de representación popular para participar en actividades personales y mediáticas envía un mensaje equívoco a la ciudadanía, subordinando el mandato popular a intereses individuales.
Historial de controversias
Las recientes polémicas de Sergio Mayer han generado tensiones significativas dentro de Morena, especialmente entre finales de 2024 y principios de 2026, siendo su participación en el reality show la de mayor impacto.
Sin embargo, esta no es la primera vez que el diputado se encuentra en el ojo del huracán por sus acciones y decisiones.
El 17 de febrero de 2026, Sergio Mayer solicitó una licencia indefinida a su cargo como diputado federal para integrarse al popular reality show. Esta decisión fue duramente criticada por abandonar la Cámara de Diputados en un momento relevante de la agenda legislativa.
Como consecuencia directa, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena decidió suspender sus derechos partidarios de forma temporal el 24 de febrero de 2026, argumentando que su conducta genera una "imagen negativa" y contraviene los principios éticos del partido.