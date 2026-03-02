Revelan la causa de muerte de Robert Carradine, actor de Lizzie McGuire

El Departamento Forense del Condado de Los Ángeles confirmó oficialmente la causa de muerte de Robert Carradine, conocido por su papel como Sam McGuire en la popular serie "Lizzie McGuire".
El informe forense determinó que el deceso del actor, de 71 años, fue un suicidio, resultado de una lesión cerebral anóxica y ahorcamiento.
La noticia impacta profundamente tanto en la industria del entretenimiento como entre sus seguidores. La familia de Robert Carradine expresó en un comunicado su tristeza y recordó la larga lucha del artista contra el trastorno bipolar, batalla que se extendió por casi dos décadas.
"En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos a su alrededor", compartieron sus allegados.
El mensaje familiar también agradeció el apoyo recibido tras la trágica pérdida, subrayando la importancia de la empatía en estos momentos.
Keith Carradine, hermano mayor y colega en la actuación, se refirió públicamente a la condición de salud de Robert Carradine, asegurando que "no hay vergüenza en ello" y enfatizando que es una enfermedad que finalmente fue incontrolable para su hermano.
Keith resaltó aspectos entrañables de Robert, celebrándolo por su personalidad y talento, y reconociendo que la familia seguirá encontrando consuelo en los recuerdos compartidos.
Emotivos homenajes de sus compañeros de reparto
La noticia del deceso de Robert Carradine provocó una ola de tributos por parte de sus colegas y amigos en la industria.
Uno de los mensajes más sentidos provino de Hilary Duff, quien interpretó a su hija Lizzie McGuire en la exitosa serie de Disney Channel. Duff recurrió a sus redes sociales para expresar su profundo pesar.
"Esto duele mucho. Es difícil enfrentar esta realidad sobre un viejo amigo", escribió Duff, rememorando la calidez que siempre sintió en el set de "Lizzie McGuire".
La actriz agradeció la sensación de cuidado que sus padres ficticios le brindaron y confesó que su corazón "duele por él, su familia y todos los que lo amaron", al saber que "Bobby estaba sufriendo".
Jake Thomas, quien dio vida a Matt, el hermano menor de Lizzie, también compartió un emotivo mensaje de despedida. Thomas describió a Carradine como "uno de los tipos más geniales que podrías conocer", destacando su personalidad divertida, pragmática, a veces gruñona y siempre un poco excéntrica.
Para Thomas y el resto del elenco, Robert Carradine era "más que nada, familia".