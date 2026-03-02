Mario Aguilar sorprende con drástico cambio físico: ¿se operó?

Mario Aguilar vuelve a captar la atención en redes sociales tras mostrar un radical cambio físico que mantiene a sus seguidores y al espectáculo en suspenso.
El comediante mexicano sorprende con una imagen notablemente distinta, luciendo más esbelto, con el rostro afinado y una mandíbula marcada, lo que ha impulsado gran cantidad de reacciones y dudas sobre el secreto detrás de su transformación.
El tema principal de conversación entre sus seguidores gira en torno a si este cambio físico se debe a una estricta disciplina, a procedimientos quirúrgicos o a una transformación integral de hábitos.
Las nuevas imágenes de Mario Aguilar, donde aparece vistiendo un traje azul y mostrando un rostro visiblemente más delgado, desataron elogios y especulaciones.
En una fotografía, exhibe parte de su torso sin camiseta, dejando ver el avance de su trabajo físico, algo que muchos atribuyen a largas horas en el gimnasio.
"Vibras de sábado ??♂️??♂️??♂️", escribió.
Nacido en Tijuana, Baja California, el 23 de septiembre de 1995, Mario Alfonso Aguilar González es reconocido por sus personajes carismáticos como "La mamá", "La morena" y "La rubia". Sus sketches, centrados en situaciones cotidianas con humor mexicano, le abrieron las puertas en plataformas digitales desde 2014.
El éxito de Aguilar no se limita a las redes: partició en el reality LOL: Last One Laughing México, donde obtuvo el tercer lugar. Además, su trayectoria lo llevó a recibir reconocimientos en los Eliot Awards y MTV MIAW, lo que lo consolida como uno de los creadores de contenido más influyentes de México y Latinoamérica.
Reacciones de fanáticos
El impacto de la nueva apariencia de Mario Aguilar fue inmediato. En redes sociales, cientos de mensajes destacaron su transformación:
- "Pareces actor de K-pop"
- "Te ves muy bien, Mario"
- "Wow, qué guapo estás, me encanta"
- "Mario ya quedó"
Personalidades como Bárbara Torres, Yurem Rojas y José Luis Guarneros respondieron con comentarios positivos y emojis, mostrando apoyo a la nueva imagen del influencer. Las reacciones reflejan la popularidad de Aguilar y el interés constante por su vida, tanto profesional como personal.
Uno de los temas más debatidos es si Mario Aguilar recurrió a la cirugía estética o si todo es resultado de dieta y ejercicio. El cambio en la papada y los cachetes destaca entre las especulaciones, desatando rumores sobre posibles procedimientos faciales como la bichectomía.
Sin embargo, hay quienes aseguran que la clave está en la disciplina, una alimentación saludable y constancia en el ejercicio.
Hasta el momento, Aguilar no confirma ni desmiente ninguna cirugía. Su silencio sobre el tema mantiene activa la conversación en redes, donde los seguidores intentan descifrar la verdadera razón de su transformación.