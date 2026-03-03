Actividades del Día de la Mujer en Guatemala

El próximo domingo 8 de marzo se conmemorará el Día Internacional de la Mujer, una fecha que busca reconocer la lucha por la igualdad, los derechos y el papel de las mujeres en la sociedad.
En la Ciudad de Guatemala diversas actividades culturales, deportivas y recreativas permitirán celebrar la jornada con propuestas pensadas para compartir en comunidad.
Desde recorridos en bicicleta hasta espectáculos de danza y conciertos, la agenda del fin de semana ofrece alternativas para quienes desean conmemorar el día de una forma activa, artística o familiar.
Rodada gratuita para celebrar el Día de la Mujer
Uno de los eventos más llamativos será el denominado Colazo de la Muñeca, organizado por Fun Tours Guatemala. Se trata de una rodada en bicicleta gratuita pensada especialmente para mujeres ciclistas, tanto principiantes como experimentadas.
La actividad iniciará a las 9:00 horas del domingo 8 de marzo con salida desde la sede de Fun Tours, ubicada en la 2 calle 6-35 de la zona 1 capitalina. El recorrido será guiado y controlado por el equipo organizador, con un ritmo accesible para que todas puedan participar de forma segura.
La iniciativa busca fomentar el ejercicio, el compañerismo y la creación de espacios seguros para mujeres dentro de la comunidad ciclista. Las participantes pueden llevar su propia bicicleta o alquilar una en el lugar por Q75. El registro es gratuito y se realiza en línea.
Entre las recomendaciones está: usar casco, llevar hidratación y asistir con bicicleta en buen estado. Además, los organizadores invitan a las participantes a vestir prendas moradas o rosadas como símbolo de la conmemoración.
Ballet para toda la familia
Otra opción cultural para el domingo será la presentación de La Cenicienta a cargo del Ballet Nacional de Guatemala Christa Mertins, como parte de su Temporada Infantil 2026.
La función se realizará el 8 de marzo a las 11:00 horas en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
La obra cuenta la historia clásica de Cenicienta a través de coreografías, escenografía y vestuarios diseñados para cautivar tanto a niños como adultos. El espectáculo busca acercar el arte de la danza a las nuevas generaciones y despertar la imaginación del público familiar.
Las entradas tienen un costo de Q30 y pueden adquirirse en preventa en la sede del ballet o en taquilla una hora antes de cada presentación.
K-Pop en vivo para cerrar el día
Para los amantes de la música y la cultura pop, el espectáculo Las Cazadoras K-Pop llegará por primera vez a Guatemala con un show que promete energía, coreografías y canciones en vivo.
El evento se realizará en el Teatro Lux el domingo 8 de marzo con dos funciones programadas a las 15:00 y 17:30 horas. El espectáculo reúne a más de 20 artistas en escena y recrea algunos de los temas más populares del género.
Las entradas están disponibles en línea con precios que van desde Q169 hasta Q365 dependiendo de la localidad.
Una jornada para celebrar y reflexionar
Más allá del entretenimiento, el Día Internacional de la Mujer también invita a reflexionar sobre los avances y desafíos en materia de igualdad de género. En Guatemala, como en muchos países, la fecha se conmemora con actividades que buscan fortalecer la participación de las mujeres en espacios culturales, deportivos y sociales.
Este 8 de marzo, la ciudad ofrecerá distintas alternativas para disfrutar del día, compartir con amigas o familia y recordar la importancia de seguir construyendo espacios de respeto, participación y comunidad para todas.