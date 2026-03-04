 Apoyo para Froilán Rodas Jr., Maestro de Marimba Guatemala
Farándula

Piden ayuda para Froilán Rodas Jr., reconocido maestro de la marimba en Guatemala

Familiares y amigos del maestro marimbista Froilán Rodas Jr. han hecho un llamado urgente a la solidaridad.

Compartir:
Marimbista, Marimbista
Marimbista / FOTO: Marimbista

El reconocido músico guatemalteco Froilán Rodas Santizo Jr., director de la histórica Marimba Chapinlandia, atraviesa un momento delicado de salud. Derivado de lo anterior, familiares y amigos han hecho un llamado público para reunir donadores de sangre y plaquetas que ayuden en su tratamiento médico.

La solicitud de apoyo comenzó a circular en redes sociales y medios locales, donde allegados al artista han pedido la solidaridad de la población para contribuir con el proceso médico que enfrenta el maestro marimbista. Según la información difundida, se necesitan al menos 24 donadores de sangre de cualquier tipo, quienes pueden acudir al Banco de Sangre del IGSS, ubicado en el Hospital de Enfermedades de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.

Foto embed
Marimbista - Marimbista

Las personas interesadas en colaborar deben indicar que la donación es para Froilán Rodas Santizo, quien permanece ingresado en el área de Modulares del IGSS en la zona 11. Quienes deseen apoyar deben presentarse preferiblemente antes de las 6:00 de la mañana para gestionar su turno en el banco de sangre.

Entre los requisitos para donar se encuentran tener entre 18 y 55 años, no haber donado sangre en los últimos cuatro meses y no presentar enfermedades recientes como gripe. Además, no deben haber consumido antibióticos recientemente ni haberse sometido a cirugías durante el último año.

Más del marimbista

El llamado a la solidaridad se ha replicado rápidamente en redes sociales, donde músicos, agrupaciones marimbísticas y seguidores del artista han compartido el mensaje para reunir la cantidad de donadores necesaria. Froilán Rodas Santizo Jr. es una figura reconocida dentro del ámbito cultural guatemalteco, ya que dirige la Marimba Chapinlandia, agrupación fundada por su padre, el maestro Froilán Rodas Santizo, uno de los grandes impulsores de la marimba en el país.

Karely Ruiz sorprende con fotografía de lencería sumamente transparente

La influencer Karely Ruiz volvió a causar revuelo en redes luego de compartir unas fotogs en las que aparece luciendo una lencería blanca sumamente transparente.

Desde joven, Rodas Jr. se integró al proyecto musical familiar y ha dedicado gran parte de su vida a preservar y difundir el legado de la marimba, instrumento considerado símbolo nacional y parte fundamental de la identidad cultural de Guatemala.

En Portada

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armadot
Nacionales

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armado

10:43 AM, Mar 07
¿Qué es el Escudo de las Américas, la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?t
Internacionales

¿Qué es el "Escudo de las Américas", la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?

10:36 AM, Mar 07
Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 gradost
Nacionales

Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

12:04 PM, Mar 07
Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendientet
Deportes

Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendiente

11:15 AM, Mar 07
La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupciónt
Deportes

La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupción

09:08 AM, Mar 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos