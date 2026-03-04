Apoyo para Froilán Rodas Jr., Maestro de Marimba Guatemala

El reconocido músico guatemalteco Froilán Rodas Santizo Jr., director de la histórica Marimba Chapinlandia, atraviesa un momento delicado de salud. Derivado de lo anterior, familiares y amigos han hecho un llamado público para reunir donadores de sangre y plaquetas que ayuden en su tratamiento médico.
La solicitud de apoyo comenzó a circular en redes sociales y medios locales, donde allegados al artista han pedido la solidaridad de la población para contribuir con el proceso médico que enfrenta el maestro marimbista. Según la información difundida, se necesitan al menos 24 donadores de sangre de cualquier tipo, quienes pueden acudir al Banco de Sangre del IGSS, ubicado en el Hospital de Enfermedades de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.
Las personas interesadas en colaborar deben indicar que la donación es para Froilán Rodas Santizo, quien permanece ingresado en el área de Modulares del IGSS en la zona 11. Quienes deseen apoyar deben presentarse preferiblemente antes de las 6:00 de la mañana para gestionar su turno en el banco de sangre.
Entre los requisitos para donar se encuentran tener entre 18 y 55 años, no haber donado sangre en los últimos cuatro meses y no presentar enfermedades recientes como gripe. Además, no deben haber consumido antibióticos recientemente ni haberse sometido a cirugías durante el último año.
Más del marimbista
El llamado a la solidaridad se ha replicado rápidamente en redes sociales, donde músicos, agrupaciones marimbísticas y seguidores del artista han compartido el mensaje para reunir la cantidad de donadores necesaria. Froilán Rodas Santizo Jr. es una figura reconocida dentro del ámbito cultural guatemalteco, ya que dirige la Marimba Chapinlandia, agrupación fundada por su padre, el maestro Froilán Rodas Santizo, uno de los grandes impulsores de la marimba en el país.
Desde joven, Rodas Jr. se integró al proyecto musical familiar y ha dedicado gran parte de su vida a preservar y difundir el legado de la marimba, instrumento considerado símbolo nacional y parte fundamental de la identidad cultural de Guatemala.