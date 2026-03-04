 Gaby Moreno debuta en Broadway con 'Hadestown'
Farándula

Gaby Moreno debutó en Broadway en la obra "Hadestown"

La cantautora guatemalteca marca un hecho histórico al ser la primera guatemalteca dentro del elenco de un musical de este nivel.

Gaby Moreno, Hadestown Facebook
Gaby Moreno / FOTO: Hadestown Facebook

La aclamada cantante y compositora guatemalteca, Gaby Moreno, debutó como parte del elenco principal de Hadestown, el exitoso musical de Broadway galardonado con el Premio Tony.

Desde ayer, Gaby Moreno asumió el papel de Perséfone, una noticia que ha generado gran expectativa en la comunidad teatral y musical.

Los productores de la obra, Mara Isaacs, Dale Franzen, Hunter Arnold y Tom Kirdahy, confirmaron la incorporación de la artista guatemalteca, quien ha sido reconocida con premios Grammy y Latin Grammy.

Gaby Moreno comparte escenario con un talentoso elenco que incluye a Joshua Colley como Orfeo, Gary Dourdan en el rol de Hades, J. Harrison Ghee interpretando a Hermes y Jordan Tyson como Eurídice.

¿De qué trata?

Hadestown narra dos conmovedoras historias de amor entrelazadas: la de los jóvenes soñadores Eurídice y Orfeo, y la del rey Hades y su esposa Perséfone.

Esta producción, que comenzó como un proyecto de teatro independiente de Anaïs Mitchell en colaboración con Rachel Chavkin, se distingue por su innovadora fusión de música folclórica y contemporánea estadounidense con el vibrante jazz de Nueva Orleans.

La obra reimagina un épico relato antiguo, transportando al público a un fascinante viaje al inframundo.

El musical celebra actualmente siete años de éxito ininterrumpido en el Walter Kerr Theatre de Broadway y se prepara para iniciar su tercer año en el West End de Londres.

Su impacto global se refleja en las adaptaciones que ha tenido en diversas ciudades alrededor del mundo, incluyendo Sídney, Melbourne, Ámsterdam y Corea del Sur. Este verano, la aclamada producción llegará también a Brasil, expandiendo aún más su alcance internacional.

La trayectoria de Gaby Moreno 

La llegada de Gaby Moreno a Hadestown promete añadir una nueva dimensión artística a la obra, cuya narrativa ha sido elogiada por su capacidad de "enfrentar a la industria contra la naturaleza, la duda contra la fe, y el miedo contra el amor".

A lo largo de su prolífica carrera, la cantautora ha dejado una huella significativa no solo en la música, sino también en el ámbito cinematográfico y televisivo.

Entre sus destacadas participaciones, Gaby Moreno interpretó el tema principal y dio voz al personaje de Marlena, la primera princesa latina de Disney, en la serie animada Elena de Ávalor.

Además, ha compuesto música para importantes proyectos como El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, Parks and Recreations, The Valet, El gato con botas: el último deseo y Radical, demostrando su versatilidad y talento.

