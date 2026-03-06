Banda Los Recoditos Despide a Rafael González por Acusaciones

Durante los últimos días, el nombre de Rafa González, vocalista de Los Recoditos, ha circulado en redes sociales luego de que su esposa lo acusara públicamente de presunta violencia doméstica.
En las denuncias, difundidas a través de videos en TikTok, Fernanda Redondo Cortés aseguró haber vivido episodios de maltrato durante su relación; incluso, muestras heridas y moretones supuestamente provocados por el cantante.
A través de redes sociales Fernanda subió primero un video donde se le ve arriba del carro como copiloto donde se encuentra manejando su pareja, inmediatamente ella empieza a grabarse con el rostro hinchado y lleno de moretones:
"Amiga guárdame este video, mira cómo me tiene", expresó en el clip.
@viralcontent.111
Esposa del vocalista de los recoditos hace estas acusaciones 😳 #bandalosrecoditos #regionalmexicano #chismesito #tiktoknoticias #viral♬ original sound - VIRALCONTENT.111
Tras darse a conocer esta denuncia, más tarde salió a expresar que ha sido víctima de agresiones por parte de su pareja sentimental y que recientemente la habría agredido con golpes y un objeto punzocortante.
Asimismo indicó que tras alzar la voz personal de Los Recoditos se acercaron a ella para expresarle que parara con las denuncias, ante estas indicaciones expresó que en dado caso que le llegue a pasar algo hace responsable a Rafael: "Quiero hacer totalmente responsable que si algo me llega pasar es por él y nada más".
De igual modo, entre sus declaraciones reveló que lleva 12 años de matrimonio y durante este tiempo no solo ha sufrido de agresiones, si no también de infidelidades y maltrato que la han orillado a recibir atención psiquiátrica.
@fergcortez
#Viral #parati he vivido 12 años de abuso de una figura pública su nombre es Rafa gonzales vocalista de los recoditos, ayúdenme a etiquetar medios para que esto se dé a conocer 🙏🙏 @Bandalosrecoditos♬ sonido original - fergcortez
Suspendido
Banda Los Recoditos tomó la decisión de suspender temporalmente a su vocalista Rafa González, luego de las acusaciones de presunta violencia doméstica que realizó su esposa, Fernanda Redondo, en redes sociales.
A través de un comunicado, los intérpretes de ‘Mi Último Deseo’ informaron que tomarían la "situación con la mayor seriedad" y que darían "seguimiento puntual" al desarrollo del caso.
"Como empresa reiteramos nuestra postura de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia, nuestro compromiso permanente con el respeto, la integridad y los valores que promovemos dentro y fuera de nuestra Banda", expresaron.
"Por lo anterior y de común acuerdo con Rafael, tomamos la decisión de pausar temporalmente sus actividades como cantante en la banda, con el fin de que pueda concentrarse en atender y esclarecer la situación que actualmente enfrenta. Estaremos dando seguimiento puntal y atentos al desarrollo de los procesos y a lo que determinen las autoridades competentes", comentaron.
Por otro lado, el vocalista de Los Recoditos reaccionó a las declaraciones de su pareja y aseguró que lo están difamando.
En el mensaje, el músico negó haber ejercido cualquier tipo de violencia y reveló que ya está tomando acciones legales al respecto.
"Han sido días muy difíciles al ser difamado de ser una persona violenta. Quiero compartirles que ya me estoy ocupando de ese tema y que, por lo trascendente, se tendrá que someter a consideración de las autoridades competentes, en las cuales confío", dijo.
Rafa también señaló que, por recomendación de sus abogados, no ofrecerá más detalles sobre el proceso legal; de lo que sí habló es de su separación, momentánea, de la banda.
"En común acuerdo con los directivos de la banda, haré una pausa como cantante. Es una decisión que he tomado para resolver de manera correcta este asunto", explicó.