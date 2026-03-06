 Actores de Bridgerton que también estuvieron en Harry Potter
Farándula

Los actores de Bridgerton que aparecieron primero en Harry Potter

Actores que conocimos en el mundo mágico hoy forman parte del drama romántico más comentado de la televisión

Bridgerton, Instagram
Bridgerton / FOTO: Instagram

La exitosa serie Los Bridgerton de Netflix ha sorprendido a sus seguidores al reunir a varios actores que, aunque pasaron desapercibidos en su participación en las películas de Harry Potter, hoy gozan de gran popularidad en el drama de época. 

Los rostros que han cruzado ambos universos incluyen a Katie Leung, Regé-Jean Page, Freddie Stroma y Bessie Carter, quienes están brillando en papeles muy distintos a los que realizaron en la saga del mago más famoso del cine.

Katie Leung, reconocida por encarnar a Cho Chang, el primer amor de Harry Potter, vuelve a captar la atención interpretando a la fría Araminta Gunningworth en la cuarta temporada de Los Bridgerton. 

Esta transformación de personaje ha causado revuelo entre los fanáticos que nunca imaginaron verla como la despiadada madrastra de Sophie Beckett, a quien somete a un trato cruel, haciéndola de criada tras la muerte de su esposo.

La versatilidad de Leung resalta en pantalla, mostrando cómo ha evolucionado desde sus días en Hogwarts.

Los otros actores de Harry Potter que se lucen en Los Bridgerton

  • Regé-Jean Page, ahora famoso por su papel como el encantador duque de Hastings, Simon Basset, tuvo una fugaz aparición sin crédito en la boda de Bill y Fleur en ‘Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 1’. La presencia de Page en ambas franquicias, aunque breve en Harry Potter, vincula inesperadamente a ambos universos.
Foto embed
Brigerton 1 - Facebook
  • Freddie Stroma participó como Cormac McLaggen en ‘Harry Potter y el Misterio del Príncipe’, el arrogante compañero de Hogwarts y la cita de Hermione en la fiesta de Slughorn. En Los Bridgerton interpreta al príncipe Friedrich de Prusia, pretendiente de Daphne Bridgerton durante la primera temporada, quien llega a Londres con la esperanza de casarse antes de ser descartado en favor del duque de Hastings.
Foto embed
Bridgerton - Instagram
  • Bessie Carter, Prudence Featherington en Los Bridgerton, también cuenta con una breve aparición en una de las películas de Harry Potter. Carter es más conocida por su papel de Evie Wilcox en la serie Howards End, además de tener un vínculo familiar sorprendente: es hija de Imelda Staunton, quien encarnó a Dolores Umbridge, la villana más odiada de Hogwarts.
Foto embed
Bessie Carter, - Instagram
  • Michelle Fairley, quien da vida a la princesa Augusta en La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton, también formó parte del elenco de Harry Potter, apareciendo como la madre de Hermione Granger, a quien su hija borra la memoria para protegerla de Voldemort en ‘Las Reliquias de la Muerte’.
Foto embed
Michelle Fairley - Instagram

