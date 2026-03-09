Estrella de Harry Potter en Bridgerton 4: ¿Quién es?

La exitosa serie de época de Netflix, Bridgerton estrenó su cuarta temporada y, como era de esperarse, el lanzamiento llegó acompañado de nuevos personajes. Entre las sorpresas del nuevo elenco destaca la participación de una actriz recordada por millones de fans del universo de Harry Potter.
En apenas tres temporadas, la serie logró imponer tendencias de moda, popularizar el estilo "regencycore" y transformar a varios de sus protagonistas en estrellas internacionales. En esta nueva entrega se suma al elenco la actriz Katie Leung, conocida mundialmente por interpretar a Cho Chang en la saga cinematográfica de Harry Potter.
Ahora, la intérprete da un giro a su carrera al incorporarse al drama romántico de época más comentado de la plataforma. En la cuarta temporada de Bridgerton, Katie Leung interpreta a Lady Araminta, un personaje que tendrá un rol clave dentro de la historia.
Su papel no es precisamente amable: se trata de la antagonista que encarna a la estricta y manipuladora madrastra de Sophie Baek, la joven criada que termina envuelta en una historia romántica con Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson.
La trama de esta temporada toma inspiración en una versión del clásico cuento de Cenicienta, donde Sophie se ve atrapada entre las estrictas reglas sociales de la época y un romance que desafía su posición dentro de la sociedad londinense. Uno de los detalles más curiosos del casting es que Katie Leung nunca había visto la serie antes de aceptar el papel.
En entrevistas recientes, la actriz reveló que aceptó participar en la producción sin conocer a fondo el universo de Bridgerton.
Incluso contó que llegó a tener un encuentro casual con uno de sus futuros compañeros de reparto sin darse cuenta de que ya formaba parte de la serie. Con el tiempo, la actriz comprendió la magnitud del fenómeno cultural al que se estaba integrando.
Lo que inicialmente fue una experiencia desconocida para ella terminó convirtiéndose en una oportunidad para reinventarse dentro de un género completamente diferente.