 Fátima Bosch: Presionan para que renuncie a su corona en Harvard
Farándula

Exigen a Fátima Bosch renunciar a su corona en plena conferencia en Harvard

La reina de belleza mexicana fue aplaudida por la respuesta que brindó a una joven que cuestionó su victoria en Miss Universo2025.

Fátima Bosch, X
Fátima Bosch / FOTO: X

Fátima Bosch, actual Miss Universo, enfrentó una situación tensa en la reconocida Mexico Conference 2026, evento celebrado en la Universidad de Harvard.

Este incómodo momento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde la respuesta de Bosch ha generado una ola de reacciones.

Durante una sesión enfocada en liderazgo y representación femenina, una participante identificada como Mariana puso sobre la mesa las dudas persistentes acerca del triunfo de Fátima Bosch, cuestionando públicamente si realmente merecía el título de Miss Universo 2025.

Además, le solicitó abiertamente que renunciara a su corona, petición que la representante mexicana desestimó de inmediato con un argumento contundente. 

"Claro que no voy a renunciar porque yo trabajé duro por esa corona y por eso gané yo," afirmó Bosch, dejando claro su postura frente a las críticas.

La polémica crece en torno a la supuesta legitimidad del título de Fátima Bosch, ya que tras su victoria en el certamen surgieron denuncias de irregularidades en la votación, además de rumores sobre un posible conflicto de interés por presuntos vínculos comerciales entre la organización del concurso y la familia de la ganadora.

Estos hechos incrementaron el escrutinio público sobre su reinado, colocándola en el centro de un escándalo que, según algunos asistentes, ha "manchado" su corona.

Se defiende ante el cuestionamiento público

En su intervención, Fátima Bosch se defendió destacando su compromiso y trabajo durante su reinado. 

"He estado haciendo cosas que nunca antes en la historia se habían hecho, como quitarme los tacones, meterme a una comunidad y llevar medicinas a un pueblo donde nadie quería ir porque solo querían estar en tacones y saludar," puntualizó, subrayando acciones concretas que marcan una diferencia en su gestión.

Fátima Bosch rompe protocolo se quita los zapatos y corre con niños guatemaltecos

La Miss Universo aprovechó su estadía en el país para visitar la Fundación Margarita Tejada y la emotiva convivencia la conmovió hasta las lágrimas.

Asimismo, se refirió a una problemática frecuente en el ámbito de las mujeres líderes: "Por gente como tú es que la gente se mete el pie y cuestiona cuando una mujer tiene un puesto. Yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto, jamás." 

Su declaración generó una ola de aplausos en el auditorio, respaldando el discurso de empoderamiento femenino y la reivindicación de su liderazgo.

Hasta el momento, Fátima Bosch no ha ofrecido un posicionamiento oficial sobre el incidente vivido en Harvard. Sin embargo, el video del tenso intercambio sigue circulando en múltiples plataformas digitales, acumulando miles de visualizaciones y generando el análisis de especialistas, medios y usuarios en general.

