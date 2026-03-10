Sergio Mayer eliminado de La Casa de los Famosos: ¿regresará al Congreso?

Sergio Mayer fue eliminado la noche del 9 de marzo de La Casa de los Famosos México, convirtiéndose en el tercer participante en abandonar el reality y cerrando así una breve, pero polémica, participación como habitante sorpresa.
La eliminación de Sergio Mayer generó múltiples reacciones tanto en redes sociales como en el ámbito político, debido a que él pidió licencia para dejar temporalmente su puesto como diputado federal de Morena y participar en el programa transmitido por Telemundo.
Esta decisión coincidió con un período de gran expectativa y controversia, ya que muchas voces debatieron la conveniencia de que figuras públicas se sumen a este tipo de formatos televisivos.
Luego de ser expulsado, Sergio Mayer enfatizó frente a las cámaras: "El público nunca se equivoca y ellos saben qué tipo de juego quieren; eso se respeta y se reconoce".
Aclaró que respetó su contrato y la dinámica del show. También subrayó que su salida fue consecuencia directa de la decisión de la audiencia, rechazando cualquier especulación sobre una renuncia voluntaria o un presunto acuerdo con la producción.
"Yo no me salí. El público decidió que yo saliera. No vayan a confundir." El exdiputado manifestó su postura firme de respeto hacia el contrato, la producción y la audiencia, y recalcó que no existió ninguna negociación previa que condicionara su permanencia en el programa.
Impresiones sobre su desempeño y experiencia
Sergio Mayer admitió que le habría gustado continuar y estar más tiempo en La Casa, pero señaló: "Me encanta jugar con fuego, aunque el público decidió que me quemara; así es mi juego, lo asumo y lo confronto".
Explicó que disfrutar el desafío y el riesgo es parte de su personalidad, por lo que aceptó con deportividad la decisión del público.
"Me siento contento pero al mismo tiempo decepcionado porque si el público lo decidió es porque algo hice incorrecto", expresó al reflexionar sobre su temprana retirada del reality.
Reiteró que se va tranquilo y respetuoso de la determinación popular, y anticipó que retomará su vida habitual fuera de la televisión.
La presencia de Mayer en La Casa de los Famosos tuvo consecuencias directas en su carrera política. El 24 de febrero, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió sus derechos partidarios, a raíz de su participación en el programa.
Esta medida, según el órgano interno del partido, respondió a la amplia exposición mediática del caso, que —según argumentaron— afectó la imagen de Morena y puso en duda la coherencia entre las acciones de sus representantes y los principios fundacionales del partido.
El expediente CNHJ-CM-068/2026 documenta que la decisión de Mayer podría considerarse una infracción a los estatutos y normas éticas de Morena, lo que incrementó el debate público sobre la permisividad o el alcance de la participación de funcionarios en medios de entretenimiento masivo.