 Sergio Mayer eliminado de La Casa de los Famosos: ¿regresará al Congreso?
Farándula

Sergio Mayer queda eliminado de La Casa de los Famosos, ¿volverá a ser diputado?

La participación de Mayer se vio envuelta en la polémica desde el minuto uno, ya que no solo se integró de último momento; sino que pidió una licencia para ausentarse de su cargo como diputado federal.

Compartir:
Sergio Mayer, Instagram
Sergio Mayer / FOTO: Instagram

Sergio Mayer fue eliminado la noche del 9 de marzo de La Casa de los Famosos México, convirtiéndose en el tercer participante en abandonar el reality y cerrando así una breve, pero polémica, participación como habitante sorpresa.

La eliminación de Sergio Mayer generó múltiples reacciones tanto en redes sociales como en el ámbito político, debido a que él pidió licencia para dejar temporalmente su puesto como diputado federal de Morena y participar en el programa transmitido por Telemundo.

Esta decisión coincidió con un período de gran expectativa y controversia, ya que muchas voces debatieron la conveniencia de que figuras públicas se sumen a este tipo de formatos televisivos.

Luego de ser expulsado, Sergio Mayer enfatizó frente a las cámaras: "El público nunca se equivoca y ellos saben qué tipo de juego quieren; eso se respeta y se reconoce".

Aclaró que respetó su contrato y la dinámica del show. También subrayó que su salida fue consecuencia directa de la decisión de la audiencia, rechazando cualquier especulación sobre una renuncia voluntaria o un presunto acuerdo con la producción.

"Yo no me salí. El público decidió que yo saliera. No vayan a confundir." El exdiputado manifestó su postura firme de respeto hacia el contrato, la producción y la audiencia, y recalcó que no existió ninguna negociación previa que condicionara su permanencia en el programa.

Impresiones sobre su desempeño y experiencia

Sergio Mayer admitió que le habría gustado continuar y estar más tiempo en La Casa, pero señaló: "Me encanta jugar con fuego, aunque el público decidió que me quemara; así es mi juego, lo asumo y lo confronto".

Explicó que disfrutar el desafío y el riesgo es parte de su personalidad, por lo que aceptó con deportividad la decisión del público.

"Me siento contento pero al mismo tiempo decepcionado porque si el público lo decidió es porque algo hice incorrecto", expresó al reflexionar sobre su temprana retirada del reality.

Reiteró que se va tranquilo y respetuoso de la determinación popular, y anticipó que retomará su vida habitual fuera de la televisión.

La presencia de Mayer en La Casa de los Famosos tuvo consecuencias directas en su carrera política. El 24 de febrero, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió sus derechos partidarios, a raíz de su participación en el programa.

Esta medida, según el órgano interno del partido, respondió a la amplia exposición mediática del caso, que —según argumentaron— afectó la imagen de Morena y puso en duda la coherencia entre las acciones de sus representantes y los principios fundacionales del partido.

El expediente CNHJ-CM-068/2026 documenta que la decisión de Mayer podría considerarse una infracción a los estatutos y normas éticas de Morena, lo que incrementó el debate público sobre la permisividad o el alcance de la participación de funcionarios en medios de entretenimiento masivo.

En Portada

Elección de fiscal general: presentan impugnaciones contra candidatura de Porrast
Nacionales

Elección de fiscal general: presentan impugnaciones contra candidatura de Porras

09:59 AM, Mar 10
Transportistas extraurbanos plantean aumento en tarifas por alza del diéselt
Nacionales

Transportistas extraurbanos plantean aumento en tarifas por alza del diésel

09:18 AM, Mar 10
Guatemala, entre los países señalados por el deterioro de la libertad de prensa en las Américast
Nacionales

Guatemala, entre los países señalados por el deterioro de la libertad de prensa en las Américas

10:39 AM, Mar 10
UCI suspende al equipo de ciclismo Medellín-EPMt
Deportes

UCI suspende al equipo de ciclismo Medellín-EPM

11:17 AM, Mar 10
Haaland estará disponible para enfrentar al Real Madridt
Deportes

Haaland estará disponible para enfrentar al Real Madrid

09:17 AM, Mar 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadLiga Nacionalredes socialesEE.UU.Donald TrumpJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos