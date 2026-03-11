Kathryn Hahn será Madre Gothel en live-action de 'Enredados'

Kathryn Hahn asume el papel de la villana en la nueva adaptación en acción real de "Enredados".
La elección de Hahn, que alcanzó gran notoriedad con su interpretación de Agatha Harkness en el universo Marvel, marca una de las adiciones más comentadas al elenco de la próxima producción de Disney.
La actriz será la encargada de dar vida a Madre Gothel, la figura emblemática que controla a Rapunzel y se vale de los poderes místicos de su pelo dorado.
El anuncio oficial lo realizó la propia Kathryn Hahn a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un video usando una camiseta con el rostro de Madre Gothel, confirmando así los rumores.
La reacción de los seguidores en la red social no se hizo esperar, señalando lo acertado del repartimiento, especialmente porque el usuario de Hahn es @motherhahn, lo que muchos interpretaron como una señal del destino.
La versión en acción real de "Enredados" es uno de los proyectos más esperados de Disney para los próximos años.
El filme original, lanzado hace 16 años, tomó como base la historia de "Rapunzel" de los Hermanos Grimm, presentando a una princesa de cabellera mágica recluida en una torre.
La trama dio un giro fascinante con la llegada de Flynn Rider, el fugitivo que acompaña a Rapunzel en la aventura de descubrir su origen y el mundo exterior.
Un clásico que regresa de la mano de nuevos talentos
En la película animada de 2010, Mandy Moore y Zachary Levi prestaron sus voces a los personajes principales, mientras que Donna Murphy fue la encargada de interpretar a la manipuladora Madre Gothel.
En aquella ocasión, la dirección corrió por cuenta de Nathan Greno y Byron Howard. La producción fue uno de los grandes éxitos de Disney Animation, conquistando la taquilla y la crítica.
"Enredados" recaudó más de 592 millones de dólares a nivel global, situándola entre las películas más exitosas del año.
La música también destacó: Alan Menken y Glenn Slater firmaron la banda sonora, y la canción "I See the Light" consiguió una nominación al Oscar.
El proyecto de live-action de "Enredados" se encuentra en etapa de preproducción, aunque Disney ya oficializó a sus protagonistas.
Teagan Croft interpretará a Rapunzel; la actriz es reconocida por su papel como Raven en "Titans". Milo Manheim será Flynn Rider; el actor viene de triunfar en la saga "Zombies" y en la serie "School Spirits".
La dirección estará en manos de Michael Gracey, cineasta australiano famoso por "The Greatest Showman". El guion lo escribe Jennifer Kaytin Robinson, con experiencia en títulos como "Do Revenge". La producción la lidera Kristin Burr de Burr! Productions, junto a Lucy Kitada como productora ejecutiva.