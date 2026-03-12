Cardi B: ¡Implantes se caen en pleno concierto!

La reconocida rapera estadounidense Cardi B enfrentó dos incidentes preocupantes que encendieron las alarmas entre sus seguidores y generaron gran revuelo en redes sociales.
Por un lado, un video viral mostró un aparente problema con sus implantes de glúteos durante una enérgica presentación en vivo.
Luego, Cardi B fue vista recibiendo oxígeno tras un concierto en Denver, debido a las exigencias físicas y la altitud de la ciudad.
En uno de los clips más comentados, Cardi B sufre un incidente en pleno escenario: mientras realizaba sus característicos movimientos de baile, especialmente durante un "twerking", sus implantes de glúteos parecen desplazarse de lugar.
@telocuentotodoooo
👀Circula en redes sociales un video viral de Cardi B durante un show en vivo donde, mientras bailaba y hacía una coreografía sobre una silla, se ve cómo el contorno de sus implantes especialmente en la zona de los glúteos queda muy visible y casi “expuesto” por un momento. Esto ha generado debates entre los usuarios: hay quienes creen que se trató de un simple efecto del movimiento y la ropa ajustada, y otros que lo interpretan como un momento incómodo relacionado con cirugías estéticas.♬ sonido original - Telocuentotodo
Algunos asistentes aseguraron haber visto cómo los implantes se salían ligeramente de la piel, desatando un intenso debate en redes.
Para muchos, el efecto fue producto de los bruscos movimientos y la ropa ajustada, mientras que otros lo tomaron como una evidencia de las dificultades asociadas a cirugías estéticas.
Una grabación viral -originada durante un show en vivo mientras Cardi B hacía una coreografía sobre una silla- muestra claramente el contorno de los implantes, sobre todo en la zona de los glúteos, quedando casi "expuestos" por momentos.
La artista, conocida también por haberse sometido a múltiples intervenciones estéticas a lo largo de su carrera, se ha caracterizado siempre por sus presentaciones llenas de energía e impactantes bailes.
@gundemrap
Cardi B'nin kalça implantlarının sahnede vücudundan ayrıldığı görüntülendi.♬ orijinal ses - Gündem Rap
@celebgleam
Why did Cardi B widen the thong in her new tour outfit#usa #celebrity #fyp #cardib #drama♬ original sound - celebgleam
Visita a su familia
Cardi B se presentó la noche del lunes en el Ball Arena, en Denver, Colorado, como parte de su gira de conciertos "Little Miss Drama", que se desprende de su más reciente álbum "Am I the Drama?".
Luego de finalizar su exitosa presentación en esa ciudad, la rapera estadounidense tomó un vuelo privado directamente hacia República Dominicana para visitar a su familia paterna en el municipio de Castañuelas, provincia Montecristi, al noroeste del país.
A través de sus historias de Instagram, la artista, de padre dominicano y madre trinitense, compartió con sus casi 165 millones de seguidores que se encontraba en casa de su abuela, con quien se dejó ver en un video.
Asimismo, Cardi fue captada junto a su padre Carlos Almánzar y el exsenador Moreno Arias en las afueras de un centro de salud de Montecristi, donde la cantante se tomó fotos con los empleados de ese centro de salud y destacó el buen estado del lugar.