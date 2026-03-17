Megan Fox Deslumbra en Babydoll por las Calles de Los Ángeles

Megan Fox sorprendió a todos al llegar con un impactante minivestido negro estilo lencero a la exclusiva after party de los Oscar organizada por Jay-Z y Beyoncé.
La actriz estadounidense se convirtió en el centro de atención gracias a su arriesgado atuendo de tela satinada, que dejaba ver la lencería y presentaba ligueros conectados a medias negras, elevando el glamour de la noche al máximo nivel.
Megan Fox, famosa por su papel en "Transformers", completó el look con plataformas altas, lentes de sol oscuros y una gargantilla de cristales que enmarcaba delicadamente su cuello.
Su peinado con ondas suaves y un maquillaje en tonos nude con marcado delineado cat eye reforzaron la apuesta sofisticada y moderna. A sus 39 años, la actriz confirmó que sigue siendo una de las más influyentes en las alfombras rojas y en eventos exclusivos de Hollywood.
Megan Fox vivió una reaparición mediática a través de redes sociales tras una larga ausencia en Instagram. Comenzó a compartir nuevas imágenes con sus más de 23 millones de seguidores, luciendo conjuntos de lencería negra que generaron miles de reacciones.
Entre los mensajes destacados estuvo el de su exnovio Machine Gun Kelly (MGK), de 35 años, quien escribió comentarios que alimentaron rumores sobre una posible reconciliación.
Frases como: "Me alegra tener tu número de teléfono" y "Estoy encantado de que hayamos tenido un bebé" captaron la atención de los fans.
Estas publicaciones avivaron las especulaciones sobre el estado de la relación entre Fox y MGK, quienes han sostenido una historia amorosa con altibajos públicos.
El foco está en la familia y nuevos proyectos
Fox y MGK son padres de Saga Blade Fox-Baker, quien cumplirá un año el 27 de marzo. Sin embargo, diversos reportes aseguran que la relación romántica llegó a su fin en noviembre de 2024, después de que la actriz habría descubierto intercambios de mensajes de MGK con otras mujeres durante su embarazo.
Una fuente cercana relató a la revista People que "no han estado juntos realmente por mucho tiempo y todo lo romántico entre ellos terminó".
En este momento, ambos se enfocan en la crianza compartida de su hija. Megan Fox prioriza la estabilidad de sus hijos y el bienestar de Saga Blade, centrándose en adaptarse a esta nueva etapa personal.
Además de su hija menor, Fox es madre de Noah (13 años), Bodhi (11) y Journey (9), fruto de su relación anterior con el actor Brian Austin Green. Su círculo más cercano afirma que su principal prioridad es la familia y el desarrollo de sus hijos.