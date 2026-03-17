 Megan Fox Deslumbra en Babydoll por las Calles de Los Ángeles
Farándula

Megan Fox paraliza las calles de Los Ángeles en sexy babydoll

La actriz causó furor en la fiesta posterior a los Oscar con un candente atuendo que dejó a la vista su perfecta anatomía.

Compartir:
Megan Fox, Instagram
Megan Fox / FOTO: Instagram

Megan Fox sorprendió a todos al llegar con un impactante minivestido negro estilo lencero a la exclusiva after party de los Oscar organizada por Jay-Z y Beyoncé

La actriz estadounidense se convirtió en el centro de atención gracias a su arriesgado atuendo de tela satinada, que dejaba ver la lencería y presentaba ligueros conectados a medias negras, elevando el glamour de la noche al máximo nivel.

Megan Fox, famosa por su papel en "Transformers", completó el look con plataformas altas, lentes de sol oscuros y una gargantilla de cristales que enmarcaba delicadamente su cuello.

Su peinado con ondas suaves y un maquillaje en tonos nude con marcado delineado cat eye reforzaron la apuesta sofisticada y moderna. A sus 39 años, la actriz confirmó que sigue siendo una de las más influyentes en las alfombras rojas y en eventos exclusivos de Hollywood.

Megan Fox vivió una reaparición mediática a través de redes sociales tras una larga ausencia en Instagram. Comenzó a compartir nuevas imágenes con sus más de 23 millones de seguidores, luciendo conjuntos de lencería negra que generaron miles de reacciones. 

Foto embed
Megan Fox - Instagram

Entre los mensajes destacados estuvo el de su exnovio Machine Gun Kelly (MGK), de 35 años, quien escribió comentarios que alimentaron rumores sobre una posible reconciliación.

Frases como: "Me alegra tener tu número de teléfono" y "Estoy encantado de que hayamos tenido un bebé" captaron la atención de los fans.

Estas publicaciones avivaron las especulaciones sobre el estado de la relación entre Fox y MGK, quienes han sostenido una historia amorosa con altibajos públicos.

Foto embed
Megan Fox - Instagram

El foco está en la familia y nuevos proyectos

Fox y MGK son padres de Saga Blade Fox-Baker, quien cumplirá un año el 27 de marzo. Sin embargo, diversos reportes aseguran que la relación romántica llegó a su fin en noviembre de 2024, después de que la actriz habría descubierto intercambios de mensajes de MGK con otras mujeres durante su embarazo. 

Una fuente cercana relató a la revista People que "no han estado juntos realmente por mucho tiempo y todo lo romántico entre ellos terminó".

En este momento, ambos se enfocan en la crianza compartida de su hija. Megan Fox prioriza la estabilidad de sus hijos y el bienestar de Saga Blade, centrándose en adaptarse a esta nueva etapa personal. 

Además de su hija menor, Fox es madre de Noah (13 años), Bodhi (11) y Journey (9), fruto de su relación anterior con el actor Brian Austin Green. Su círculo más cercano afirma que su principal prioridad es la familia y el desarrollo de sus hijos.

Foto embed
megan fox -

En Portada

Caso CHN: MP pide que Pedro Duque enfrente proceso por tres delitost
Nacionales

Caso CHN: MP pide que Pedro Duque enfrente proceso por tres delitos

08:05 AM, Mar 17
Presidente alemán inicia visita a Guatemala este martest
Nacionales

Presidente alemán inicia visita a Guatemala este martes

07:39 AM, Mar 17
Restringen circulación de transporte de carga durante la Semana Santa 2026t
Nacionales

Restringen circulación de transporte de carga durante la Semana Santa 2026

07:03 AM, Mar 17
Argentina confirma partido amistoso ante Guatemalat
Deportes

Argentina confirma partido amistoso ante Guatemala

09:46 AM, Mar 17
La FIFA responde a Irán: no habrá cambios en las sedest
Deportes

La FIFA responde a Irán: no habrá cambios en las sedes

09:11 AM, Mar 17

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaMundial 2026IránEE.UU.SeguridadLiga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos