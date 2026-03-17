 Ring Royale: ¿Cuánto dinero recibieron Adame y Karely Ruiz?
Farándula

Ring Royale: filtran la millonaria cantidad de dinero que recibieron Alfredo Adame y Karely Ruiz

La primera edición de Ring Royale, el evento de boxeo de celebridades organizado por Poncho de Nigris, generó gran expectación y, con ella, la curiosidad sobre las ganancias de sus participantes.

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Ring Royale, Instagram
Ring Royale / FOTO: Instagram

Este fin de semana se celebró la primera edición de Ring Royale, donde estrellas Karely Ruiz, Alfredo Adame, Nicola, Aldo de Nigris, Marcela Mistral, El Patrón, Carlos Trejo, Abelito, entre otros, subieron al ring.

El evento, que se celebró este fin de semana, reunió a estas figuras populares de las redes sociales y del espectáculo, quienes protagonizaron combates de boxeo que rápidamente se viralizaron.

La presencia de estas celebridades generó de inmediato preguntas entre los fanáticos y curiosos sobre el monto que estas personalidades recibieron por formar parte del espectáculo.

Aunque no se han revelado cifras oficiales, diversos reportes sugieren que los famosos que subieron al cuadrilátero habrían recibido sumas considerables, las cuales oscilarían entre los 300 mil y 500 mil pesos mexicanos como base, con la posibilidad de alcanzar hasta 1 millón de pesos incluyendo bonos por victoria y patrocinios.

En el evento, no solo se valoró el desempeño en el ring, sino también la capacidad de cada celebridad para atraer patrocinadores y viralizar momentos clave del show a través de plataformas digitales.

Esta dinámica convierte a Ring Royale en un espectáculo que no depende únicamente del ámbito deportivo, sino que conjuga entretenimiento, marketing digital y oportunidades para los influencers de capitalizar su imagen.

Campeones

Una de las peleas en el Ring Royale más esperadas por parte de todo el público mexicano, era la de Carlos Trejo con Alfedo Adame.

Duró muy poco, pero lo suficiente para emocionar a todos, Alfredo Adame comenzó con algunos problemas, pero supo reponerse a una caída y con una buena combinación, mandó a la lona a Carlos Trejo. Adame se llevó la victoria y, al parecer, dejaron atrás las diferencias.

Marcela Mistral se quedó con el triunfo sobre Karely Ruiz, por decisión unánime, luego de dar un gran combate, en el que la Musa dominó los tres rounds, ante una influencer que se vio sorprendida en todo momento ante la buena preparación de su rival.

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