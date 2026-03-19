 Miss Universo Colombia revela infidelidad de su novio con Ricky Martin
Farándula

Miss Universo Colombia revela cómo se enteró de la infidelidad de su novio con Ricky Martin

Kelly Reales, exmiss universo Colombia, revela cómo descubrió la infidelidad de su expareja Max Barz con el famoso artista puertorriqueño, lo que ha causado gran revuelo en redes sociales.

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Kelly Reales , Instagram
Kelly Reales / FOTO: Instagram

La controversia crece en torno al cantante Ricky Martin luego de que Kelly Reales, exreina de belleza colombiana, despertara un revuelo en redes sociales al revelar que descubrió una supuesta infidelidad de su pareja con el intérprete boricua gracias a una peculiar fotografía.

Kelly Reales relató cómo, mientras estaba de viaje en Tailandia, notó ciertos detalles sospechosos en la relación con su entonces novio, el modelo Max Barz.

El punto de inflexión llegó cuando, según explicó en el programa El Desorden de Marko, un amigo le mostró una publicación de Ricky Martin en Instagram que levantó todas sus sospechas. 

"Mi mejor amigo ve la historia, se fija en unos pies que aparecen junto a Ricky usando chanclas negras y me pregunta si no reconoce esos pies", comentó Reales al compartir su experiencia.

El detonante del escándalo fue una story de Ricky Martin en la que aparece con otra persona, ambos en chanclas. El amigo cercano de Kelly identificó las sandalias que usaba Max, poniendo en alerta a la exmiss universo Colombia, quien pronto relacionó la coincidencia con la temporalidad de su estadía fuera del país.

"Ricky sube la foto cinco días antes de que yo llegara a Tailandia; mi amigo reconoce las sandalias y los pies de Max", relató la también influencer. Al regresar de sus vacaciones, Kelly comprobó que las sandalias de Max coincidían exactamente con las que aparecían en la publicación de Ricky Martin.

El enfrentamiento

Tras ese hallazgo, Kelly decidió confrontar a su pareja. "Me di cuenta de todo, lo encaré y él me lo negó. Aun así, tomé la decisión de terminar la relación", aseguró. 

Después de poner fin a la relación, Max publicó una fotografía junto a Ricky Martin, hecho que aumentó los comentarios en plataformas digitales y alimentó la polémica.

Mientras la historia se viralizaba, usuarios en X recordaron que Max Barz ya había aparecido públicamente junto al artista portorriqueño antes de iniciar su noviazgo con Kelly Reales. Varios seguidores sugirieron que la supuesta relación entre Max y Ricky Martin se conocía en internet desde antes, aunque Kelly siempre dudó al respecto.

Un usuario comentó: "Pero si Ricky Martin estuvo con ese man desde antes que ella lo conociera, más bien él le fue infiel a Ricky con ella".

La modelo incluso admitió que había leído rumores sobre una posible relación entre su expareja y el cantante, aunque nunca prestó atención a esas versiones. "Yo eso lo veía como raro, pero nunca le creí", confesó.

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