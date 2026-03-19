Carlitos de La Usurpadora: Así luce a sus 35 años con novio

Sergio Miguel Guerrero, conocido por interpretar a "Carlitos" en la telenovela ‘La Usurpadora’, hoy lleva una vida muy distinta, lejos de los sets y la actuación, pero sigue mostrando ángulos de su día a día a través de Instagram.
El actor, que alcanzó la fama siendo niño, sorprende a sus seguidores con imágenes recientes, donde se deja ver rodeado de amigos y familiares, y junto a su novio, revelando sin filtros cómo es su vida a los 35 años.
Aunque se despidió de la actuación, Sergio Miguel Guerrero mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte postales de sus experiencias cotidianas y momentos personales.
En los últimos meses, el exactor ha hecho pública su relación con Trevor Rush, quien se desempeña como productor de desarrollo de vestuario en Disney Live Entertainment, según la información disponible en su perfil de LinkedIn.
Esta revelación ha generado interés entre los seguidores de Sergio Miguel Guerrero, quienes han sido testigos de los momentos que la pareja comparte con regularidad en sus plataformas digitales.
La relación entre ellos ha sido documentada con entusiasmo en sus redes sociales. En julio pasado, la pareja realizó un viaje a Nueva York, donde visitaron emblemáticos lugares como el Empire State y disfrutaron de diversas obras de teatro en la vibrante ciudad.
Estos momentos compartidos evidencian una conexión sólida y un disfrute mutuo de nuevas experiencias y aventuras.
De estrella infantil a crear su propio camino
Sergio Miguel Guerrero saltó a la fama por su papel como Carlitos en ‘La Usurpadora’, una de las telenovelas más exitosas de su tiempo.
Sin embargo, a diferencia de otros actores infantiles, decidió no continuar en el mundo de la farándula tras concluir ese proyecto, una decisión que sorprendió a sus seguidores. De acuerdo con TVyNovelas, optó por enfocarse en sus estudios.
Sergio Miguel Guerrero se graduó del Tecnológico de Monterrey en México y luego se mudó a Estados Unidos, donde reside actualmente.
Su cuenta de Instagram narra esta transición, mostrando cómo cambió los reflectores por nuevas experiencias personales y profesionales.
Aunque dejó la actuación, Sergio no se desvinculó completamente del ambiente artístico. A lo largo de los años, compartió fotos asistiendo a estrenos de películas, conferencias de prensa y diversas premiaciones, dejando ver que su interés por el mundo del entretenimiento sigue vigente de alguna manera.
Hoy, a sus 35 años, Sergio Miguel Guerrero disfruta recorrer el mundo y explorar distintos destinos turísticos. Sus redes están llenas de imágenes de viajes y aventuras en parques de diversiones. Cada publicación ofrece una nueva perspectiva sobre su día a día, mostrando a un hombre pleno, que comparte abiertamente momentos con sus seres queridos y su pareja.