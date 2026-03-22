 Filtrados: Detalles de la Gira de BTS en Latinoamérica
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Los detalles filtrados de la gira de BTS en Latinoamérica

El regreso de BTS a los escenarios llega con una propuesta totalmente renovada que promete sorprender al ARMY.

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BTS, BTS
BTS / FOTO: BTS

El regreso de BTS a los escenarios no solo ha generado expectativa por las fechas en Latinoamérica., sino también por las novedades que traerá el concierto "ARIRANG World Tour 2026-2027". Cabe destacar que los shows han sido considerados de los espectáculos más ambiciosos del K-pop en la última década.

Tras casi cuatro años enfocados en proyectos individuales y el servicio militar obligatorio, el grupo inicia una nueva etapa denominada "BTS 2.0". Se trata de una propuesta artística renovada que mezcla innovación tecnológica, identidad cultural coreana y un repertorio que combina nostalgia con nuevos sonidos.

El show gira alrededor del álbum Arirang, cuyo nombre hace referencia a una tradicional canción folclórica coreana que habla de amor, separación y reencuentro.  El concepto del concierto busca conectar la historia cultural de Corea con el pop global, incorporando elementos visuales inspirados en el arte tradicional y escenografías simbólicas.

Durante el espectáculo de lanzamiento en Seúl se utilizaron patrones visuales tradicionales combinados con iluminación moderna, logrando una experiencia inmersiva que refleja la evolución artística del grupo. Una de las principales novedades será el diseño de escenario en formato 360 grados, que permitirá que los asistentes disfruten el concierto desde múltiples ángulos y más cerca de los integrantes.

Más del show de BTS

Además, el espectáculo incluirá efectos visuales, coreografías sincronizadas y tecnología de iluminación avanzada, características que han convertido a BTS en referentes globales de conciertos de gran formato. También se espera el uso de drones, pantallas gigantes y efectos especiales que acompañarán cada canción para crear una narrativa visual coherente con el concepto del álbum.

El repertorio combinará temas recientes como "Body to Body", "Swim" y "Hooligan", junto con éxitos mundiales como "Dynamite", "Butter" y "MIC Drop", generando un equilibrio entre nostalgia y evolución musical.

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El álbum incluye 14 canciones que exploran géneros como hip-hop, pop y R&B, mostrando una faceta más madura del grupo tras su pausa artística. La gira contará con más de 80 conciertos en 34 ciudades alrededor del mundo.

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