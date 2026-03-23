Justin Timberlake: Video de su Arresto Revelado

Las imágenes del arresto de Justin Timberlake en junio de 2024 en Sag Harbor, Nueva York, lo muestran atravesando varias pruebas de sobriedad por parte de la policía, dejando al descubierto detalles inéditos sobre su estado y reacción durante el incidente.
El nuevo registro audiovisual, procedente de las cámaras corporales de los agentes, documenta el momento exacto en que Justin Timberlake fue detenido tras pasar una señal de alto y salirse de su carril.
La policía se acercó a su vehículo y, según sus reportes, percibió un fuerte olor a alcohol, procediendo a interrogarlo sobre el motivo de su presencia en la zona.
El artista respondió que estaba "de gira mundial", agregando de manera vacilante: "soy Justin Timberlake". El oficial mantuvo la formalidad y solicitó únicamente su licencia de conducir.
Las imágenes del video capturan a Justin Timberlake intentando cumplir pruebas como caminar en línea recta, pisando talón con punta, y conservar el equilibrio en una pierna. Durante estos ejercicios, el también actor mostró ciertas dificultades. En el video se escucha cómo comenta:
"Estos son como... pruebas realmente difíciles", y más adelante admite: "Estoy un poco nervioso", mientras reconoce que su "corazón está acelerado".
Timberlake tropezó en diversas ocasiones y evidenció frustración al tratar de seguir las instrucciones de los agentes. En su defensa, argumentó que solo había consumido "un martini", pero los oficiales concluyeron que existían fundamentos sólidos para arrestarlo por conducir bajo los efectos del alcohol.
Difusión del video y argumentos legales
La difusión de las imágenes estuvo sujeta a un prolongado proceso legal, ya que el equipo jurídico de Justin Timberlake intentó bloquear su publicación alegando que causaría un daño irreparable a la reputación del artista y lo expondría al ridículo y al acoso, sin aportar un beneficio público legítimo.
Los abogados también resaltaron que la grabación mostraba al cantante en un "estado vulnerable" y consideraron la exposición como una invasión de su privacidad.
Pese a los intentos de la defensa, un acuerdo con las autoridades de Sag Harbor permitió divulgar una versión editada del video, ajustada para salvaguardar la seguridad pública y la privacidad individual conforme a la ley de acceso a la información pública de Nueva York.
El proceso judicial terminó cuando Justin Timberlake se declaró culpable en septiembre de 2024 de un delito menor de conducción bajo los efectos del alcohol, lo que le permitió evitar cargos más graves a cambio de cumplir con varias sanciones:
- Pago de una multa de 500 dólares
- 25 horas de servicio comunitario
- Suspensión de su licencia de conducir por 90 días
Adicionalmente, el cantante grabó un mensaje de concientización pública sobre los peligros de manejar tras consumir alcohol, señalando:
"Este es un error que cometí, pero espero que quien esté viendo o escuchando ahora pueda aprender de este error. Incluso si tomaron una sola bebida, no se pongan al volante de un auto".