 Elenco de Hannah Montana: ¿Qué hacen 20 años después?
Farándula

Así luce el elenco de Hannha Montana 20 años después

Los Ángeles vivió la estreno del especial por el 20 aniversario de la serie, ahí vimos a los actores que interpretaron al hermano, al interés amoroso de la protagonista y hasta el famoso Rico.

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Hannah Montana, EFE
Hannah Montana / FOTO: EFE

Una nostalgia invadió a los fanáticos de Hannah Montana con la celebración del 20º aniversario del inicio de la icónica serie de Disney Channel, un evento que reunió a gran parte de su elenco y tuvo a Miley Cyrus, la protagonista, reviviendo a su personaje más querido.

La premier, que se llevó a cabo antes del estreno del especial el 24 de marzo, fue una verdadera fiesta que transportó a toda una generación de vuelta al universo de la estrella pop con doble vida.

Miley Cyrus deslumbró en la alfombra roja, no solo por su presencia, sino por su atuendo que evocaba a Hannah Montana.

La artista lució una camiseta con la imagen de su alter ego bajo un brillante vestido, complementando su look con su actual melena rubia.

Sus declaraciones no tardaron en hacerse virales, especialmente cuando habló sobre el accesorio más distintivo de su personaje: 

"La peluca me picaba un poco, pero me encantaba. Me transportaba a un mundo de fantasía y siempre la amaré", confesó, reafirmando el cariño por su papel.

A pesar de la euforia, Cyrus fue clara al descartar un posible reinicio de la serie. "Estoy cansada. Esto ya ha sido demasiado", sentenció, aunque aseguró que celebrará la serie cada año y que aún quedan sorpresas por venir.

Por ahora, el especial del 20º aniversario es el único proyecto desarrollado para conmemorar la ficción.

El esperado reencuentro del elenco

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la reunión de varios de los actores que dieron vida a los personajes de Hannah Montana.

Después de años, ver a algunos de ellos con su apariencia actual ante las cámaras generó una oleada de emoción entre los seguidores.

Miley Cyrus posó junto a Jason Earles, quien interpretó a Jackson Stewart, su hermano en la ficción. También estuvieron presentes Cody Linley (Jake Ryan), Moisés Arias (Rico Suave), Anna María Pérez de Tagle (Ashley Dewitt) y Summer Bishil (Rachel).

Aunque la reunión fue motivo de gran alegría, la ausencia de dos figuras clave en la vida de Miley Stewart en la serie, Emily Osment (Lilly Truscott) y Mitchel Musso (Oliver Oken), generó cierta decepción entre los fans. Sin embargo, el ambiente de camaradería prevaleció.

Cody Linley, quien encarnó al novio de Miley en la serie, compartió palabras de admiración hacia la superestrella.

"Cuando crecemos todavía estamos en proceso de autodescubrimiento, y siento que ella ayuda a dar a las personas permiso para ser ellas mismas de la forma más auténtica posible", afirmó, destacando la influencia positiva de Cyrus.

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