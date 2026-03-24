Ulises de la Torre: ¡Actor sorprende vendiendo tacos en tianguis!

Ulises de la Torre, conocido por su trabajo en televisión, se ha dejado ver en una nueva faceta laboral: atiende personalmente un puesto de tacos de barbacoa de picaña, lejos del ambiente de la farándula.
El actor decidió reinventarse y dejar atrás los reflectores para concentrarse en su propio proyecto gastronómico, ubicado al sur de la Ciudad de México, exactamente en las inmediaciones del tianguis en Atizapán, sobre avenida Toluca, donde se ha convertido en el rostro de la taquería "Los Igualados".
Ulises de la Torre cambió los sets y los foros por el delantal y los cuchillos al frente de su negocio, donde atiende a los clientes, saluda a quienes pasan y se encarga personalmente de picar carne, montar los platos y preparar los tacos.
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En una reciente jornada, imágenes captadas mostraron al actor invitando a los transeúntes a probar su especialidad, en un momento en que el local estaba vacío.
Este giro laboral se produce después de tres años sin formar parte de ningún proyecto estable en telenovelas; su aparición más reciente fue en 2023, en el elenco de la producción "Corona de lágrimas".
Motivaciones y obstáculos personales
La falta de oportunidades en la pantalla chica motivó a Ulises de la Torre a buscar una alternativa para sostenerse económicamente fuera de Televisa. Sin embargo, este cambio no solamente responde a cuestiones laborales.
En 2020, admitió públicamente que enfrentó serios problemas de adicciones. Según él mismo relató, tuvo que internarse en una clínica de rehabilitación luego de que las sustancias le sirvieran como escape de crisis personales, trayendo graves consecuencias para su vida.
Otro de los factores que marcaron los últimos años para Ulises de la Torre es la fracturada relación con su hermano Arath. Ambos mantienen un distanciamiento total desde hace varios años, situación que Ulises no ha ocultado ante medios ni en entrevistas recientes.
Pese a todo, Ulises continúa realizando algunas apariciones como conductor invitado en programas de fin de semana, aunque su principal fuente de ingreso e interés es ahora su taquería.