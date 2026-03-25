Refuerzan seguridad en rodaje de Harry Potter tras amenazas

El rodaje de la nueva serie de Harry Potter para HBO enfrenta desafíos inusuales: la cadena optó por reforzar fuertemente la seguridad en el set tras recibir amenazas de muerte dirigidas a uno de sus protagonistas.
La decisión de HBO surge a raíz de la denuncia pública de Paapa Essiedu, actor encargado de dar vida al profesor Severus Snape, quien confesó haber recibido mensajes intimidatorios desde el anuncio de su participación en el proyecto.
Casey Bloys, director ejecutivo de HBO, explicó que el equipo activó protocolos de protección especiales y proporcionó capacitaciones en gestión de redes sociales, anticipando posibles olas de acoso digital.
"Con cualquier gran producción basada en una propiedad intelectual reconocida y con una comunidad de fanáticos tan apasionada pueden surgir situaciones atemorizantes", señaló Bloys en conversación con la revista Variety.
La polémica escaló después de que Paapa Essiedu, conocido por su papel en "I May Destroy You" y de origen ghanés-británico, expusiera la gravedad de las amenazas.
"Me han dicho directamente: ‘Renuncia o te mataré’", relató Essiedu al diario The Times. El actor detalló que los mensajes hostiles suelen llegarle a través de Instagram, y agregó: "Aunque espero estar bien, nadie debería enfrentar esto solo por hacer su trabajo".
Reacciones en redes por el casting
La elección de Essiedu, un actor afrodescendiente, como Snape no fue bien recibida por ciertos sectores de la comunidad de seguidores de Harry Potter.
El personaje, que en los libros y películas clásicos se describe como de tez pálida, ahora es interpretado por un actor de distinto origen étnico, lo que desató una campaña de odio y comentarios violentos en redes sociales.
Casey Bloys remarcó que, debido al contexto, la compañía se mostró prevenida: "Desafortunadamente, era algo que consideramos posible y tomamos todas las precauciones necesarias", afirmó el directivo.
Además, señala que la estrategia involucra un equipo dedicado de seguridad y guías para el manejo de redes sociales.
A pesar del malestar, la producción avanza sin tropiezos y HBO compartió recientemente la primera imagen oficial de la serie.
La foto, que acumuló casi un millón de "me gusta" en Instagram, muestra al joven Harry Potter —interpretado por Dominic McLaughlin— caminando hacia el campo de quidditch bajo la nieve y vistiendo la capa de Gryffindor.
Elenco y expectativas de la adaptación
La serie adaptará las siete novelas de J.K. Rowling en siete temporadas, con estreno previsto para 2027. Francesca Gardiner, conocida por "Succession", será la showrunner, mientras que Mark Mylod, de "Game of Thrones", dirigirá varios capítulos.
- John Lithgow como Albus Dumbledore
- Arabella Stanton interpretará a Hermione Granger
- Alastair Stout dará vida a Ron Weasley
- Janet McTeer será la profesora Minerva McGonagall
- Nick Frost, famoso por "Shaun of the Dead", encarnará a Hagrid
Bloys también destacó el potencial creativo y comercial del proyecto. "Los libros siguen siendo populares entre nuevas generaciones y permiten que padres e hijos los compartan, así que desde una perspectiva comercial, la oportunidad es enorme", expuso para Variety.