Jennifer López deslumbra a sus fans con su talento en el escenario

Á finales de 2025, Jennifer López dio inicio oficialmente a su residencia en Las Vegas , y tras una breve pausa, retomó sus conciertos esta semana y lo ha hecho por todo lo alto.
La artista, que anteriormente realizó una serie de 120 funciones de su residencia Jennifer López: All I Have en Planet Hollywood entre 2016 y 2018, estrenó su nuevo espectáculo de duración limitada, Up All Night, en el Coliseo del Caesars Palace.
Interpretando tanto sus propios éxitos como versiones (incluidas "Young and Beautiful" de Lana Del Rey y "Heartbreak Hotel" de Elvis Presley), Jennifer López ofrece un espectáculo de cuatro actos.
En ellos combina una producción teatral al estilo de Broadway con una narración íntima, llevando a los espectadores en un viaje a través de sus dos décadas y media de carrera, desde principios de la década de 2000 hasta 2026.
Sin embargo, lo que más ha llamado la atención son los sexys atuendos que no dejan nada a la imaginación, como el jumpsuit de encaje transparente que deja ver sus atributos a la perfección.
El vestuario la nostalgia del Y2K con reinterpretaciones contemporáneas del estilo de las coristas. Bajo la dirección de sus estilistas de siempre, Rob Zangardi y Mariel Haenn , los trajes para Up All Night incluían todos los básicos de Las Vegas: lentejuelas, lencería y boas de plumas.
Jennifer López canaliza su lado de cantante de ópera con el deslumbrante vestido morado de escote pronunciado de The Blonds, guantes a juego y una boa de plumas de Atelier Biser , y lució sus abdominales con varios sujetadores y minifaldas adornados con lentejuelas.
Momento viral
Jennifer López restó importancia a su divorcio de Ben Affleck durante su residencia en Las Vegas el fin de semana.
En un vídeo grabado por un fan y publicado en Instagram el domingo 22 de marzo, la actriz y cantante respondió en tono de broma a un fan que reveló llamarse "Ben" mientras interpretaba su tema de 2009 "Louboutins".
En el videoclip, se podía ver a López, de 56 años, luciendo un top de sujetador dorado brillante y una braguita a juego con flecos brillantes mientras se deslizaba por el escenario al ritmo de la canción.
En un momento del concierto, López hizo una pausa para invitar a un fan a subir al escenario con ella.
"Miren a este tipo", dijo, y bromeando añadió, "Le vamos a quitar todo lo que tiene".
Cuando la fan se acercó a Jennifer López en el escenario, le preguntó su nombre, a lo que él respondió: "Ben".
La estrella de El beso de la mujer araña dijo entonces en tono de broma "¡ugh!" e hizo una mueca antes de reírse y llevar al ventilador detrás de la cortina.