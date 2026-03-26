 Cazzu y Nodal: La Foto Viral Que Impacta a Sus Fans
Farándula

La foto viral de Cazzu junto a Nodal que tiene de cabeza a sus fans

Un sacerdote reveló una imagen inédita de los cantantes mostrándose como una familia feliz durante un bautizo.

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cazzu y nodal,
cazzu y nodal / FOTO:

Cazzu y Christian Nodal vuelven a ser tendencia en redes sociales tras la difusión de una fotografía nunca antes vista en la que aparecen desde una ceremonia religiosa, muy sonrientes, algunos meses antes de hacer pública su separación.  

En medio de la controversia legal que enfrenta actualmente la expareja surge esta fotografía que ha circulado con fuerza en redes sociales durante las últimas horas. 

En la imagen, Nodal y Cazzu aparecen juntos y sonrientes, acompañados de un sacerdote y sosteniendo a un pequeño en brazos, lo que avivó rumores sobre un posible bautizo de su hija Inti.

@riquelmi.com

recuerdo que subió el padre el día que nodal . cazzu fueron padrinos

♬ Cazzualidades - Christian Nodal

El revuelo comenzó cuando un sacerdote, identificado como Jesús Yovani, compartió una imagen inédita en la que Nodal y Cazzu posan como si fueran una familia feliz.

Muchos usuarios en redes sociales asumieron que se trataba del bautizo de Inti, la hija de la pareja, alimentando la especulación sobre un acercamiento o reconciliación. Sin embargo, la fotografía corresponde al evento religioso de uno de los hijos del productor musical Abelardo Báez, en el que Nodal y Cazzu participaron como padrino y madrina.

A pesar de la apariencia familiar en la imagen, no se trató del bautizo de Inti. Las redes sociales del sacerdote que filtró la imagen fueron suspendidas poco después, lo que incrementó el misterio en torno a la publicación.

Foto embed
Nodal y Cazzu - Instagram

La situación actual entre los famosos

En paralelo a la publicación de la imagen, la disputa legal entre Christian Nodal y Cazzu continúa en Argentina. Cazzu presentó demandas relacionadas con temas de manutención de su hija, violencia vicaria y otros asuntos pendientes, mientras que Nodal se ha enfocado en solicitar pruebas y detalles de los gastos cubiertos hasta la fecha mediante instancias legales.

Así, la foto se convierte en un raro testimonio gráfico de los momentos felices que compartió la pareja antes de su separación definitiva. Meses después de la captura de esa imagen, ambos artistas hicieron pública su decisión de tomar caminos separados.

El interés mediático por este episodio permanece, dado que la imagen es una de las pocas que muestra a Nodal y Cazzu juntos y en apariencia distendida junto a una figura religiosa, sellando un capítulo familiar antes de las polémicas que hoy los enfrentan en tribunales.

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