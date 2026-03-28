Miss Thailand muestra su dentadura postiza

La candidata tailandesa Kamolwan Chanago, participante del certamen Miss Grand Thailand 2026, volvió a captar la atención en redes sociales luego de que durante la final del concurso decidiera mostrar abiertamente su dentadura postiza provisional, días después de protagonizar un incómodo incidente en el escenario.
El nuevo video, que rápidamente se viralizó, muestra a la concursante exhibiendo la prótesis con naturalidad, lo que fue interpretado por muchos usuarios como una forma de enfrentar con humor y transparencia la situación que previamente la colocó en el centro de la conversación digital.
Chanago fue tendencia internacional
Días antes, Chanago se había convertido en tendencia internacional cuando, en medio de una intervención ante el público, su prótesis dental se desprendió repentinamente mientras hablaba. La joven reaccionó de inmediato, girándose para recogerla y continuar con su participación como si nada hubiera ocurrido, lo que fue ampliamente elogiado por su profesionalismo.
El momento, aunque breve, generó millones de reproducciones y comentarios en distintas plataformas, donde usuarios debatieron tanto la presión que enfrentan las concursantes de belleza como la forma en que Chanago manejó el incidente sin perder la compostura.
Lejos de evitar el tema, la candidata decidió abordarlo durante la etapa final del certamen, mostrando la dentadura provisional frente a cámaras y provocando una nueva ola de reacciones, en su mayoría positivas, por su actitud segura y desenfadada.
Kamolwan Chanago representa a la provincia de Pathum Thani y forma parte de uno de los concursos de belleza más seguidos en Tailandia. Su caso ha puesto en evidencia los imprevistos que pueden ocurrir en este tipo de competencias y cómo la respuesta de las participantes puede influir en la percepción del público.
El episodio ha sido considerado por usuarios como un ejemplo de resiliencia y manejo de crisis en eventos en vivo, además de abrir conversación sobre los estándares de perfección que suelen exigirse en la industria de los certámenes de belleza.