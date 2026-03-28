 Miss Thailand muestra su dentadura postiza
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VIDEO: Candidata de Miss Grand Thailand muestra su dentadura postiza en la final

Candidata de Miss Grand Thailand vuelve a viralizarse al mostrar su dentadura postiza en plena final.

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Kamolwan Chanago responde a su video viral mostrando su dentadura en la competencia., Captura de pantalla video de X.
Kamolwan Chanago responde a su video viral mostrando su dentadura en la competencia. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

La candidata tailandesa Kamolwan Chanago, participante del certamen Miss Grand Thailand 2026, volvió a captar la atención en redes sociales luego de que durante la final del concurso decidiera mostrar abiertamente su dentadura postiza provisional, días después de protagonizar un incómodo incidente en el escenario.

El nuevo video, que rápidamente se viralizó, muestra a la concursante exhibiendo la prótesis con naturalidad, lo que fue interpretado por muchos usuarios como una forma de enfrentar con humor y transparencia la situación que previamente la colocó en el centro de la conversación digital.

Chanago fue tendencia internacional 

Días antes, Chanago se había convertido en tendencia internacional cuando, en medio de una intervención ante el público, su prótesis dental se desprendió repentinamente mientras hablaba. La joven reaccionó de inmediato, girándose para recogerla y continuar con su participación como si nada hubiera ocurrido, lo que fue ampliamente elogiado por su profesionalismo.

El momento, aunque breve, generó millones de reproducciones y comentarios en distintas plataformas, donde usuarios debatieron tanto la presión que enfrentan las concursantes de belleza como la forma en que Chanago manejó el incidente sin perder la compostura.

Lejos de evitar el tema, la candidata decidió abordarlo durante la etapa final del certamen, mostrando la dentadura provisional frente a cámaras y provocando una nueva ola de reacciones, en su mayoría positivas, por su actitud segura y desenfadada.

VIDEO. A Miss Grand Tailandia se le cae la dentadura en plena pasarela

La modelo Kamolwan Chanago sufrió un percance en vivo al perder su prótesis dental poniendo en riesgo su aspiración al título.

Kamolwan Chanago representa a la provincia de Pathum Thani y forma parte de uno de los concursos de belleza más seguidos en Tailandia. Su caso ha puesto en evidencia los imprevistos que pueden ocurrir en este tipo de competencias y cómo la respuesta de las participantes puede influir en la percepción del público.

El episodio ha sido considerado por usuarios como un ejemplo de resiliencia y manejo de crisis en eventos en vivo, además de abrir conversación sobre los estándares de perfección que suelen exigirse en la industria de los certámenes de belleza.

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