 Muere el acosador de Billie Eilish: su historia de terror
Farándula

El acosador de Billie Eilish muere atropellado por un tren: así aterrorizó a la cantante

El hombre que acosó a Billie Eilish durante días frente a su casa tuvo un final trágico. Su historia, marcada por comportamientos inquietantes y una orden de alejamiento, vuelve a impactar tras su muerte en un accidente ferroviario.

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Billie Eilish , Redes sociales
Billie Eilish / FOTO: Redes sociales

El nombre de Billie Eilish vuelve a ser tendencia, pero esta vez por un hecho que revive uno de los episodios más perturbadores de su vida. Prenell Rousseau, identificado como el hombre que acosó a la cantante en 2020, murió tras ser atropellado por un tren en Nueva York.

El incidente ocurrió en Westbury, cuando el hombre, de 30 años, se encontraba caminando o corriendo cerca de las vías del Long Island Rail Road en horas de la madrugada. Las autoridades calificaron el hecho como aparentemente accidental.

Aunque su muerte ha sido catalogada como un accidente, el historial de Rousseau ha reavivado la atención pública debido a su pasado vinculado con la artista.

¿Quién es Billie Eilish?

Billie Eilish es una de las artistas más influyentes del pop contemporáneo. Saltó a la fama a una edad temprana y se convirtió en un fenómeno global gracias a su estilo único, letras introspectivas y una estética que rompió esquemas en la industria musical.

A lo largo de su carrera ha acumulado múltiples premios, incluidos Grammy y premios Oscar, consolidándose como una figura clave de su generación. Su impacto va más allá de la música, influyendo en la moda, la cultura juvenil y las conversaciones sobre salud mental.

El acoso que encendió las alarmas

Los hechos que vinculan a Rousseau con la cantante se remontan a mayo de 2020, cuando el hombre acudió en repetidas ocasiones a la vivienda de Billie Eilish en Los Ángeles.

Según documentos judiciales, el sujeto llegó hasta siete veces en un lapso de dos días. En su primera visita, tocó el timbre y preguntó directamente por la cantante. Aunque el padre de la artista le indicó que estaba equivocado, regresó nuevamente ese mismo día.

La situación escaló rápidamente. Rousseau permanecía en el porche de la casa, se sentaba, leía y hablaba solo, negándose a retirarse pese a las insistentes peticiones de la familia.

En medio de la pandemia de COVID-19, el comportamiento del hombre generó aún más preocupación, ya que en varias ocasiones no utilizaba mascarilla y tocaba superficies de la vivienda.

Mensajes inquietantes y comportamiento obsesivo

El caso se volvió aún más alarmante cuando se reveló que Rousseau publicaba contenido extraño en redes sociales, incluyendo ilustraciones de la cantante acompañadas de mensajes de aparente obsesión.

Estas acciones llevaron a la familia a solicitar una orden de alejamiento, la cual fue concedida por un tribunal de Los Ángeles. La medida le prohibía acercarse o contactar a la artista y su familia por un periodo de tres años.

Finalmente, el hombre fue arrestado por allanamiento de morada, cerrando así un capítulo que dejó una profunda huella emocional en la cantante.

Un episodio que refleja un problema mayor

El caso de Billie Eilish no es aislado. Numerosas figuras públicas han enfrentado situaciones similares, evidenciando los riesgos que conlleva la fama en la era digital.

El trágico desenlace de Rousseau pone fin a una historia marcada por la obsesión, pero también vuelve a abrir el debate sobre la seguridad de los artistas y los límites entre la admiración y el acoso.

Aunque Billie Eilish no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte, el caso revive un momento difícil de su vida, recordando que detrás del éxito también existen historias complejas que rara vez se ven.

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