 Offset Solicita Prueba de ADN del Hijo con Cardi B
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Offset pide prueba de AND para el hijo que Cardi B tuvo con famoso atleta

El rapero desata la guerra de paternidad con la estrella de la NFL Stefon Diggs por el cuarto hijo de la cantante.

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Cardi B, Instagram
Cardi B / FOTO: Instagram

Offset pidió una prueba de ADN para determinar la paternidad del hijo de Cardi B con Stefon Diggs, en el marco de su proceso de divorcio con la cantante. 

Según TMZ, el rapero presentó una moción el 25 de febrero solicitando que el bebé que Cardi B tuvo con el jugador de la NFL se sometiera a este examen, pero el juez encargado del caso denegó la petición.

Sin embargo, autorizó que a uno de los otros hijos de la creadora de "Bodak Yellow" también se le realizara una prueba similar.

La solicitud de Offset llama la atención por la compleja situación familiar entre ambos artistas, cuya vida privada ha sido el centro de atención mediática durante años. 

Los documentos legales no dan a conocer las fechas exactas de nacimiento de los menores, aunque uno aparece identificado como "recién nacido", en alusión al hijo que Cardi B, de 33 años, tuvo con Stefon Diggs en noviembre de 2025.

Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Almánzar, y Offset, Kiari Kendrell Cephus, iniciaron su relación sentimental en febrero de 2017 después de colaborar musicalmente.

Se casaron secretamente en septiembre de ese año y desde entonces su matrimonio atravesó distintas crisis, mayormente por rumores persistentes de infidelidad por parte del rapero.

A pesar de las dificultades, la pareja consolidó una familia con tres hijos: Kulture Kiari Cephus, de 7 años; Wave Set Cephus, de 4; y Blossom, de 1 año.

Cardi B había solicitado el primer divorcio en 2020, pero, tras una reconciliación, volvió a pedir la separación definitiva en julio de 2024. Al día siguiente, anunció públicamente que estaba esperando su tercera hija, Blossom, quien nació en septiembre del mismo año.

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Cardi B Offset hijos - Instagram

El vínculo entre Cardi B y Stefon Diggs

Después de su separación de Offset, Cardi B formalizó un nuevo capítulo sentimental con Stefon Diggs, estrella de la NFL y jugador de los New England Patriots. 

La pareja confirmó su romance en mayo de 2025 durante una salida pública en un partido de los Knicks, evento que llamó la atención tanto del público como de los medios de espectáculos.

Pocos meses después, en septiembre, Cardi B comunicó en televisión que esperaba un hijo con Diggs.

"Estoy emocionada, estoy feliz, siento que estoy en un buen momento", declaró la rapera en una entrevista en "CBS Mornings". El nacimiento del bebé ocurrió en noviembre de 2025, manteniendo en reserva el nombre hasta la fecha.

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