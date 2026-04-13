Esme la Chapina: ¿Un hijo si su novio cumple sus deseos?

Tras vivir diferentes rupturas sentimentales, Esme La Chapina ha decidido apostar de nuevo por el amor de la mano de David Archila.
El futbolista y también creador digital ha ido ganando presencia en el mundo de las redes sociales, lo que suma a su atractivo como figura pública.
La relación de Esme La Cjapina con David Archila al parecer va viento en popa, ella se ha mostrado enamorada y hasta juntos han grabado videos íntimos para OnlyFans.
Ahora ha acaparado la atención en las redes sociales tras publicar un foto besando a su novio y de fondo un tema de "El Trono de México".
"Si el Trono de México menta le doy el hij@ que tanto me pide", escribió refiriéndose a que si la agrupación musical comentaba su publicación ella le dará un hijo a su pareja.
Las reacciones no tardaron en llegar, y decenas de fans apoyaron la publicación y otro señalaron que era muy pronto.
Hace unas semanas, Esme La Chapina desató una ola de comentarios tras la difusión de un video de contenido íntimo junto a su actual pareja, el futbolista y también creador de contenido, David Archila.
El material audiovisual, promocionado por la propia Esme La Chapina, muestra a la influencer en lencería arrodillada en el piso acompañada de un hombre cuyo dedo tiene dentro de su boca.
No es le primer video que graba junto a su pareja. Hace unas semanas promocionó un candente video para OnlyFans.
Su negocio
La guatemalteca Esme La Chapina sorprendió a sus seguidores al revelar que abrió las puertas de su primer restaurante. Se trata de un proyecto que marca definitivamente una nueva etapa en su faceta como emprendedora.
Según sus publicaciones, la joven busca consolidar su crecimiento empresarial luego de haber incursionado anteriormente en el sector gastronómico con una cevichería, negocio que le permitió dar sus primeros pasos en el mundo de la comida.
Ahora, su nuevo restaurante representa una evolución en su proyecto, apostando por ampliar su oferta y fortalecer su presencia en el ámbito comercial.
Esme La Chapina, cuyo nombre real es Esmeralda Sanabria, se ha convertido en una de las figuras más mediáticas del entorno digital en Guatemala, acumulando una amplia comunidad de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube.