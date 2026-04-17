Christina Applegate: Hospitalizada por nueva crisis de salud

La reconocida actriz estadounidense Christina Applegate fue hospitalizada recientemente, generando inquietud entre sus seguidores y el mundo del entretenimiento. La noticia trascendió luego de que medios internacionales reportaran su ingreso a un centro médico a finales de marzo, en medio de las complicaciones derivadas de su lucha contra la esclerosis múltiple.
Aunque no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el motivo exacto de su hospitalización, fuentes cercanas citadas por el portal TMZ indicaron que la actriz enfrenta constantes desafíos de salud asociados a su condición, lo que la hace vulnerable a infecciones y recaídas.
Una lucha constante contra la esclerosis múltiple
Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021, una enfermedad crónica que afecta el sistema nervioso central y puede provocar síntomas como fatiga extrema, dificultades de movilidad, dolor y problemas cognitivos.
Desde entonces, la actriz ha sido abierta sobre su proceso, compartiendo los retos físicos y emocionales que enfrenta día a día. En sus memorias y en su podcast "MeSsy", que conduce junto a la también actriz Jamie-Lynn Sigler, ha revelado que la enfermedad ha cambiado por completo su rutina y calidad de vida.
Incluso, ha confesado que vivir con esclerosis múltiple la ha llevado a frecuentes visitas al hospital debido a infecciones y otras complicaciones derivadas de su sistema inmunológico debilitado.
Silencio oficial sobre su estado de salud
Hasta el momento, el equipo de la actriz no ha confirmado públicamente su hospitalización ni ha brindado detalles sobre su estado actual. Su representante se limitó a señalar que Applegate tiene un historial médico complejo del que ella misma ha hablado abiertamente en diversas ocasiones.
Este hermetismo ha incrementado la preocupación entre sus seguidores, quienes han expresado mensajes de apoyo en redes sociales.
Una carrera marcada por el éxito
Christina Applegate es ampliamente reconocida por su papel como Kelly Bundy en la icónica serie "Married... with Children", que la catapultó a la fama en la década de los 90.
También destacó en el cine con películas como "Anchorman", donde interpretó a la periodista Veronica Corningstone, y en televisión con producciones como "Samantha Who?" y "Dead to Me", serie que marcó una de sus últimas actuaciones antes de alejarse de las cámaras.
Además, ganó un premio Emmy por su participación como actriz invitada en la popular serie "Friends", consolidando una carrera versátil y exitosa en la industria.
Su retiro y recientes apariciones públicas
Tras su diagnóstico, Applegate decidió retirarse de la actuación, admitiendo en 2023 que probablemente no volvería a trabajar frente a cámaras debido a las limitaciones físicas que le provoca la enfermedad.
Sin embargo, ha tenido apariciones públicas significativas. En los premios Emmy de 2024 subió al escenario para presentar una categoría, recibiendo una ovación de pie que conmovió tanto a la audiencia como a la propia actriz.
En ese momento, fiel a su estilo, respondió con humor: "No tienen que aplaudirme cada vez que hago algo", frase que reflejó su carácter fuerte pese a las dificultades.
El impacto emocional de la enfermedad
Más allá de los síntomas físicos, la actriz también ha hablado abiertamente sobre el impacto emocional de la esclerosis múltiple. En su podcast, ha confesado que en ocasiones le cuesta disfrutar de la vida, evidenciando el peso psicológico que conlleva convivir con una enfermedad crónica.
Estas declaraciones han generado empatía entre sus seguidores, quienes valoran su honestidad y valentía al visibilizar una realidad que afecta a millones de personas en el mundo.