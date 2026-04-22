Rodrigo Brand arremete contra periodistas por nuevo amor

La farándula mexicana quedó en shock tras la reciente conducta del actor mexicano Rodrigo Brand, quien se vio involucrado en un episodio de agresión física hacia la prensa en Lima, Perú.
El reconocido intérprete de Televisa, protagonista de producciones como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, fue grabado mientras reaccionaba violentamente ante reporteros luego de ser captado junto a su coprotagonista Mayra Goñi en una situación romántica.
La noche del sábado 18 de abril fue testigo de la polémica. Rodrigo Brand, de 30 años, se encontraba en el distrito de Miraflores cuando varios programas de televisión como Magaly TV, La firme y Amor y Fuego presenciaron y documentaron el momento en que el actor compartía un beso con Goñi.
El instante se tornó tenso cuando Brand notó la presencia de los periodistas y, lejos de ignorar la situación, perdió el control y se enfrentó a los medios de manera agresiva.
El comportamiento de Rodrigo Brand cambió drásticamente tras percatarse de las cámaras. El actor dejó atrás su imagen de "niño bueno" para lanzar golpes y empujones a los reporteros que intentaban registrar el hecho.
Testigos relatan que incluso trató de arrebatar teléfonos celulares de los periodistas en medio del forcejeo. Uno de los momentos más críticos de la noche ocurrió cuando, tras una discusión, Brand gritó a un reportero:
"Me da lástima el periodismo que haces" y propinó una patada a una cámara de televisión, dañando severamente el equipo. Las imágenes del incidente rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y distintos medios.
Críticas desde la televisión peruana
La reacción en el ámbito mediático no se hizo esperar. Magaly Medina, conductora de TV y una de las figuras presentes en la cobertura, cuestionó con dureza el accionar de Brand.
La periodista subrayó la falta de profesionalismo del actor y sugirió que la responsabilidad debía recaer también en su canal de trabajo.
"¿Así lo educaron sus papás, a golpes?", preguntó Medina al aire, exigiendo que Rodrigo Brand asuma el costo del equipo destruido y solicitando a la empresa donde labora que tomen sanciones contundentes.
En su comunicado, Rodrigo Brand afirmó que el comportamiento mostrado no representa sus valores personales ni la forma en que elige manejarse.
"Reconozco que pude haber manejado mejor el momento, asumo mi responsabilidad y ofrezco disculpas sinceras a las personas afectadas. Creo firmemente en el respeto, hacia mí mismo y hacia los demás, y lo sucedido no representa quién soy ni cómo elijo manejarme", comentó.
Además, el actor agregó: "Hoy me enfoco en aprender de esta experiencia, hacerme cargo y seguir adelante con mayor conciencia", señaló el actor, quien también agradeció tanto a quienes lo apoyaron como a quienes lo criticaron, pues ambos le han servido para reflexionar sobre lo sucedido.