Relato conmovedor: hermana de actor de 'Atrévete a Soñar'

La actriz mexicana Zoraida Gómez, recordada por su participación en Rebelde, abrió por primera vez un capítulo profundamente íntimo de su vida. Se trata de la muerte de su hermano, el actor Hixem Gómez, quien falleció a los 18 años tras atravesar una fuerte depresión.
Su testimonio, compartido en un pódcast, ha generado conversación en torno a la salud mental y el impacto que estas situaciones dejan en las familias. En su relato, Gómez explicó que durante años evitó hablar públicamente del tema, pero ahora decidió hacerlo al considerar que es un momento adecuado para visibilizar la importancia de la salud emocional.
La actriz recordó que la pérdida de su hermano marcó un antes y un después, especialmente para su madre, cuya vida cambió de forma irreversible tras el hecho. Uno de los puntos más impactantes de su testimonio fue la descripción del día en que ocurrió todo.
La familia se encontraba reunida en casa, preparándose para asistir al estreno de una película de uno de sus hermanos, algo poco habitual debido a sus agendas. En medio de ese contexto, Hixem tomó la decisión que cambiaría sus vidas. Gómez relató que, al notar su ausencia, comenzaron a buscarlo hasta que finalmente lo encontraron en su habitación.
El actor sufrió una terrible depresión
La actriz también habló del proceso emocional que vivió tras la pérdida. Durante mucho tiempo experimentó enojo e incomprensión, cuestionándose cómo su hermano pudo tomar esa decisión. Con el paso de los años, explicó que ha logrado entender que no estaba en su lugar para juzgar lo que él sentía, reconociendo la complejidad de las emociones que enfrentaba.
Además, Gómez enfatizó que en ese momento su hermano no contaba con la información ni las herramientas necesarias para identificar señales de depresión y brindar apoyo adecuado. Por ello, hoy subraya que la depresión es una enfermedad seria que requiere atención, acompañamiento y comprensión.