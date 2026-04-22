 Gael García Bernal se enfrenta a un fan en un restaurante
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VIDEO. Gael García Bernal es captado peleando con un fan en pleno restaurante

El actor mexicano confronta a una persona en un restaurante que lo grababa sin su consentimiento.

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Gael García Bernal, Instagram
Gael García Bernal / FOTO: Instagram

Gael García Bernal estuvo en el centro de la atención tras protagonizar un altercado público con un fanático que lo grabó mientras se encontraba en un restaurante. 

Las imágenes del momento rápidamente circularon en plataformas digitales, desatando una fuerte discusión entre usuarios de redes, quienes se dividieron entre quienes apoyan al actor y quienes critican su reacción.

En el video, que ya suma miles de reproducciones, se observa al actor mexicano sentado en compañía de otras personas cuando un seguidor se acerca, lo saluda y lo comienza a grabar sin pedirle permiso.

Aunque el fan expresa su admiración, la molestia de García Bernal surge cuando detecta que lo están grabando sin su consentimiento y le responde de forma directa:

"¿Por qué me estás grabando? A la próxima pregúntame antes", reclama el protagonista, visiblemente incómodo.

Por el momento, Gael García Bernal no ha emitido declaraciones adicionales sobre el enfrentamiento, y su actitud firme respecto a su privacidad sigue recibiendo tanto respaldo como críticas.

El incidente no pasó a mayores

Pese a lo tenso del momento, la situación no escaló a algo físico y todo se resolvió con el llamado de atención del actor hacia su seguidor.

La viralidad del video volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los límites éticos al interactuar con personalidades públicas en espacios privados.

En los comentarios, figuras del medio como Rey Grupero salieron en defensa del actor, destacando que su reacción fue incluso "amable" dada la invasión a su intimidad.

Gael García Bernal, quien inició su carrera en la televisión mexicana, saltó a la fama internacional tras su actuación en "Amores Perros", bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu. Desde entonces, se consolidó como uno de los referentes del cine en México y el extranjero, alternando roles como actor, director y productor.

Su filmografía abarca desde proyectos independientes hasta producciones de Hollywood y cine internacional. Ha recibido importantes reconocimientos, incluidos premios y nominaciones relevantes como el Globo de Oro.

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