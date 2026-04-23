 Muere la modelo Carolina Flores: suegra principal sospechosa
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VIDEO. La modelo Carolina Flores muere a manos de su suegra

Las imágenes muestra que la exreina de belleza se encontraba en la cocina cuando su suegra, Érika Herrera, de 63 años, ingresó al lugar portando un arma de fuego y le dispara a quemarropa.

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Carolina Flores, Instagram
Carolina Flores / FOTO: Instagram

La muerte de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza mexicana originaria de Ensenada, Baja California, permanece en el centro de la controversia debido a los nuevos detalles que han surgido tras su trágico fallecimiento en Polanco. 

Un video de cámaras de seguridad se ha convertido en una pieza clave para la investigación y señalan directamente a su suegra como principal sospechosa del crimen.

El 15 de abril, una llamada de emergencia movilizó a los cuerpos de seguridad hacia un departamento de la zona. Al llegar, paramédicos y policías encontraron a Carolina Flores Gómez, de 27 años, sin signos vitales y con una herida de bala en la cabeza.

Las autoridades descartaron cualquier causa natural y se enfocaron en el caso como un presunto homicidio doloso, tomando el control la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con la investigación y lo señalado por el periodista Antonio Nieto, existen videos de las cámaras internas del departamento que documentan el ataque.

En dichas grabaciones, se observa que, a las 11:23 del 15 de abril, Carolina se encontraba en la cocina cuando su suegra, Érika Herrera, de 63 años, ingresó al lugar portando un arma de fuego.

Nieto detalló que en los videos se puede ver cómo Carolina Flores está sentada frente a una mesa cuando recibe un disparo a quemarropa. El momento del ataque fue fundamental para la reconstrucción de los hechos y el avance en la averiguación.

Filtración en redes y reacción de la familia

El video fue publicado en redes sociales por el periodista C4 Jiménez, quien mostró los instantes previos y posteriores al crimen. 

En las imágenes, se ve cómo la suegra discute con la víctima, la sigue hasta la cocina y realiza seis detonaciones.

De inmediato, Alejandro "N", esposo de Carolina e hijo de la señalada, entra al lugar cargando a su bebé y, consternado, pregunta: "¿Qué hiciste mamá?", a lo que su madre responde: "Nada, me hizo enojar".

El diálogo continúa con Alejandro reclamando: "¿Qué te pasa, es mi familia?", pero Érika responde: "La familia es mía, tú eras mío y ella te robó", reafirmando el conflicto personal detrás del asesinato.

En los videos, Alejandro no impide que su madre escape y la denuncia ante la Fiscalía se realiza hasta el día siguiente, 16 de abril, lo que alimenta tesis sobre posible encubrimiento y el uso de un silenciador.

Tras difundirse las imágenes y testimonios, Érika "N" permanece prófuga de la justicia. La tardanza en la denuncia y la fuga inmediata después del crimen han generado suspicacias sobre si alguien ayudó a su escape o si hubo encubrimiento por parte de familiares.

Carolina Flores Gómez tuvo una destacada trayectoria en el modelaje y certámenes de belleza. En 2017, alcanzó relevancia estatal al coronarse como Miss Teen Universe Baja California. Tras la noticia de su asesinato, compañeros, amigos y figuras del mundo de los concursos expresaron su dolor y luto a través de redes sociales.

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Muerte Carolina Flores - Instagram

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