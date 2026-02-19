Causa de muerte del actor Peter Greene revelada

La oficina del médico forense de Nueva York ha revelado la causa de la muerte del reconocido actor Peter Greene, estrella de películas como 'Pulp Fiction' y 'La Máscara'.
El informe oficial, dado a conocer más de dos meses después de su fallecimiento, indica que Greene murió a los 60 años debido a una "herida por arma de fuego en la axila izquierda con lesión de la arteria braquial".
Las autoridades han determinado que el deceso fue un "accidente", descartando cualquier indicio de acto delictivo.
El cuerpo del actor y productor estadounidense fue encontrado sin vida en su apartamento del Lower East Side de Nueva York el 12 de diciembre.
El hallazgo se produjo después de que los vecinos alertaran a las autoridades, preocupados por el alto volumen de música que provenía de su residencia durante más de 24 horas.
Junto a su cuerpo, se encontró una nota en la que se leía: "I’m still a Westie", una posible referencia a la banda irlandesa-estadounidense que operaba en el barrio de Hell’s Kitchen en Nueva York durante los años 70.
Gregg Edwards, quien fue mánager de Peter Greene durante muchos años, compartió su pesar y algunas reflexiones sobre el actor. Edwards declaró a Page Six que Greene se encontraba "de buen ánimo" días antes de su fallecimiento.
"Realmente fue uno de los grandes actores de nuestra generación. Tenía un corazón enorme. Lo voy a echar de menos. Era un gran amigo... Luchó contra sus demonios, pero los superó", afirmó Edwards, destacando la resiliencia del actor.
Edwards también enfatizó la habilidad única de Greene para interpretar personajes complejos. "Nadie interpretaba a un villano mejor que Peter. Pero también tenía un lado amable que la mayoría nunca vio, y un corazón tan grande como el oro".
Carrera: del villano de culto al compromiso social
Peter Greene alcanzó la fama en 1993 tras protagonizar "Clean, Shaven". Consiguió su consagración internacional como Zed, el villano de ‘Pulp Fiction’, compartiendo pantalla con John Travolta, Uma Thurman y Samuel L. Jackson.
También sumó papeles destacados en La Máscara, Los sospechosos de siempre, Blue Streak y Día de entrenamiento.
Durante su extensa trayectoria, Greene acumuló casi 100 créditos entre cine y televisión. Hasta el momento de su fallecimiento, continuaba desarrollando su labor artística. Su habilidad para dar vida a personajes oscuros y complejos lo convirtió en un referente para una generación de actores.
Edwards lo describió como "un gran amigo, capaz de quitarse la camisa para dártela" y agregó: "Era muy querido y le extrañaremos mucho". Muchos en la industria destacan que, pese a encarnar a memorable villanos, tenía un lado amable y generoso que pocos conocían.