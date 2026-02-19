 Causa de muerte del actor Peter Greene revelada
Farándula

Revelan causa de muerte de Peter Greene: herida de bala accidental

El actor, famoso por sus papeles en las películas "Pulp Fiction" y "La máscara", fue encontrado sin vida en su apartamento en Nueva York el pasado 12 de diciembre.

Compartir:
Peter Greene, Instagram
Peter Greene / FOTO: Instagram

La oficina del médico forense de Nueva York ha revelado la causa de la muerte del reconocido actor Peter Greene, estrella de películas como 'Pulp Fiction' y 'La Máscara'.

El informe oficial, dado a conocer más de dos meses después de su fallecimiento, indica que Greene murió a los 60 años debido a una "herida por arma de fuego en la axila izquierda con lesión de la arteria braquial".

Las autoridades han determinado que el deceso fue un "accidente", descartando cualquier indicio de acto delictivo.

El cuerpo del actor y productor estadounidense fue encontrado sin vida en su apartamento del Lower East Side de Nueva York el 12 de diciembre.

El hallazgo se produjo después de que los vecinos alertaran a las autoridades, preocupados por el alto volumen de música que provenía de su residencia durante más de 24 horas.

Junto a su cuerpo, se encontró una nota en la que se leía: "I’m still a Westie", una posible referencia a la banda irlandesa-estadounidense que operaba en el barrio de Hell’s Kitchen en Nueva York durante los años 70.

Gregg Edwards, quien fue mánager de Peter Greene durante muchos años, compartió su pesar y algunas reflexiones sobre el actor. Edwards declaró a Page Six que Greene se encontraba "de buen ánimo" días antes de su fallecimiento.

"Realmente fue uno de los grandes actores de nuestra generación. Tenía un corazón enorme. Lo voy a echar de menos. Era un gran amigo... Luchó contra sus demonios, pero los superó", afirmó Edwards, destacando la resiliencia del actor.

Edwards también enfatizó la habilidad única de Greene para interpretar personajes complejos. "Nadie interpretaba a un villano mejor que Peter. Pero también tenía un lado amable que la mayoría nunca vio, y un corazón tan grande como el oro".

Carrera: del villano de culto al compromiso social

Peter Greene alcanzó la fama en 1993 tras protagonizar "Clean, Shaven". Consiguió su consagración internacional como Zed, el villano de ‘Pulp Fiction’, compartiendo pantalla con John Travolta, Uma Thurman y Samuel L. Jackson.

También sumó papeles destacados en La Máscara, Los sospechosos de siempre, Blue Streak y Día de entrenamiento.

Durante su extensa trayectoria, Greene acumuló casi 100 créditos entre cine y televisión. Hasta el momento de su fallecimiento, continuaba desarrollando su labor artística. Su habilidad para dar vida a personajes oscuros y complejos lo convirtió en un referente para una generación de actores.

Edwards lo describió como "un gran amigo, capaz de quitarse la camisa para dártela" y agregó: "Era muy querido y le extrañaremos mucho". Muchos en la industria destacan que, pese a encarnar a memorable villanos, tenía un lado amable y generoso que pocos conocían.

En Portada

Serrano Elías: Se ha hecho justicia tras anulación de órdenes de capturat
Nacionales

Serrano Elías: "Se ha hecho justicia" tras anulación de órdenes de captura

09:17 AM, Feb 19
Quirós confirma fin de relación tres días después de pedir matrimoniot
Deportes

Quirós confirma fin de relación tres días después de pedir matrimonio

08:26 AM, Feb 19
CSJ publica convocatoria para elección de magistrados de Corte de Constitucionalidadt
Nacionales

CSJ publica convocatoria para elección de magistrados de Corte de Constitucionalidad

07:22 AM, Feb 19
Arrestan al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos IIIt
Internacionales

Arrestan al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III

07:51 AM, Feb 19

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialSeguridadPNCSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos