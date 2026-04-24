 Jack Nicholson a los 89 años: así luce hoy el actor
Farándula

Así luce Jack Nicholson tras cumplir 89 años

El actor reaparece en una foto inédita por su cumpleaños tras su retiro de la vida pública, la imagen fue compartida por su hija.

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Jack Nicholson, Instagram
Jack Nicholson / FOTO: Instagram

Jack Nicholson reapareció públicamente gracias a una imagen inédita difundida por su hija, quien compartió en redes sociales cómo celebró el legendario actor su cumpleaños número 89 en casa, lejos del ojo público.

La imagen, publicada en las historias de Instagram de Lorraine Nicholson, muestra al tres veces ganador del Oscar sentado en una sala decorada con obras de arte.

En la foto se lo ve sonriente y aplaudiendo mientras disfruta de la compañía íntima de familiares y amigos en su hogar. Para el festejo, Jack Nicholson eligió un polo oscuro y un pantalón color óxido, reflejando su estilo discreto.

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Jack Nicholson - Instagram

El cumpleaños del actor no pasó desapercibido en redes sociales. La celebración incluyó la participación de la reconocida cantante Joni Mitchell, hecho que llamó la atención entre los seguidores y generó múltiples comentarios.

"Aprecio que la familia comparta a su Jack con todos nosotros. Hay un mundo de fanáticos que han sido entretenidos y tocados por su arte, y es genial verlo junto a otra genio artística de Los Ángeles como Joni Mitchell", escribió un usuario.

La publicación se completó con una foto de archivo en la que aparece un joven Jack Nicholson, luciendo una camiseta roja de Coca-Cola, un cigarro en la mano y la sonrisa que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos en la historia del cine.

Un retiro voluntario y discreto

Desde hace años Jack Nicholson se mantiene alejado de los espacios públicos. Aunque por décadas fue figura habitual en estrenos de cine, programas de televisión y hasta en las tribunas del estadio de los Lakers de Los Ángeles, el actor optó por una vida reservada. 

El año pasado, Lou Adler, productor musical y amigo cercano, contó en el pódcast WTF que Jack Nicholson prefiere pasar su tiempo leyendo bajo un árbol, disfrutando de la tranquilidad lejos de los focos.

En febrero del año pasado, hizo una rara aparición en el especial del 50 aniversario de "Saturday Night Live" para presentar al comediante Adam Sandler. Su intervención en ese evento marcó la última vez que se lo vio en una ocasión pública de relevancia.

La carrera de Jack Nicholson sigue siendo una de las más admiradas en el cine estadounidense. Es el actor masculino con más nominaciones a los premios Oscar.

Ganó la estatuilla en tres ocasiones: por "Atrapado sin salida" en 1976, "Terms of Endearment" en 1984 y "Mejor... imposible" en 1998. Entre sus papeles más emblemáticos destacan "Easy Rider", "Five Easy Pieces", "Barrio chino", "El resplandor", "Batman", "Cuestión de honor" y "Los infiltrados".

Su última participación cinematográfica fue en 2010 con la película "¿Cómo saber si es amor?", dirigida por James L. Brooks, el mismo realizador detrás de dos de sus filmes más premiados.

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